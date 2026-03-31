Τί είναι ο θυρεοειδής αδένας

Όπως ανέφερε η κ. Καδή, ο θυρεοειδής αδένας είναι πολύ σημαντικός ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στην περιοχή του λαιμού μπροστά και πλάγια από την τραχεία.

Η κύρια του λειτουργία, πρόσθεσε, είναι η παραγωγή θυροξίνης ή τετραϊωδοθυρονίνης (Τ4) και τριιωδοθυρονίνης (Τ3), ορμονών που ρυθμίζουν το μεταβολισμό και τη σωστή λειτουργία πολλών οργάνων του σώματος.

Το ιώδιο, συνέχισε η κ. Καδή, αποτελεί πολύ σημαντική πρώτη ύλη για την παραγωγή των ορμονών του θυρεοειδούς.

Οι παθήσεις του θυρεοειδούς

Σχετικά με τις παθήσεις του θυρεοειδούς, αυτές χωρίζονται σε παθήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του (υποθυρεοειδισμός και υπέρθυρεοειδισμός), παθήσεις που επηρεάζουν τη μορφολογία του (καλοήθεις ή κακοήθεις όζοι θυρεοειδούς και θυρειειδίτιδες), ή και τα δύο.

Η κ. Καδή είπε ότι οι όζοι θυρεοειδούς είναι πολύ συχνό εύρημα στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς με πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού να έχουν ένα ή περισσότερα τέτοια ευρήματα.

«Το μέγεθός τους μπορεί αν είναι από μερικά χιλιοστά μέχρι αρκετά εκατοστά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των όζων θυρεοειδούς είναι καλοήθεις» επισήμανε.

Συχνότητα καρκίνου θυρεοειδούς στην Κύπρο 4 φορές ψηλότερη από μέσο όρο ΕΕ

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια του ενδοκρινικού συστήματος (95% του συνόλου) και το 1.5% όλων των κακοηθειών του ανθρώπινου οργανισμού.

Σύμφωνα με το Αρχείο Καρκίνου Κύπρου είναι ο 2ος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο 6ος σε συχνότητα καρκίνος στους άντρες, επηρεάζοντας πιο συχνά άτομα από 35-59 ετών.

Η κ. Καδή εξέφρασε ανησυχία για το ότι η συχνότητα στην Κύπρο είναι τέσσερις φορές ψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς στην Κύπρο είναι σχεδόν τέσσερις φορές ψηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είπε η κ. Καδή στο ΚΥΠΕ.

Μεταξύ των ψηλότερων στον κόσμο η εμφάνιση στα παιδιά στην Κύπρο

Η κ. Καδή υπογράμμισε επίσης ότι η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου σε παιδιά στην Κύπρο είναι μεταξύ των ψηλότερων στον κόσμο.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, σημείωσε, «η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς στην Κύπρο στα παιδιά και εφήβους είναι μεταξύ των ψηλότερων στον κόσμο».

Αυτά τα ευρήματα, τόνισε η κ. Καδή, έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, προσθέτοντας ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποδηλώνουν την αιτιολογία για αυτά».

Παράγοντες κινδύνου

Παράγοντες κινδύνου για καρκίνο θυρεοειδούς αποτελούν το ιστορικό θεραπευτικής ακτινοβολίας στην περιοχή του λαιμού στην παιδική ηλικία, η έκθεση σε ραδιενεργή ακτινοβολία, η προϋπάρχουσα νόσος του θυρεοειδούς, το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία άνω των σαράντα, η παχυσαρκία και η έλλειψη ιωδίου.

Οι πλείστοι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί, είπε η κ. Καδή, αλλά πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν παρατεταμένη βραχνάδα στη φωνή, μάζα στην περιοχή του λαιμού και δυσκολία στην κατάποση.

Τόνισε ότι ο καρκίνος αυτός θεραπεύεται σε μεγάλο ποσοστό και είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη αντιμετώπιση.

«Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο καρκίνος θυρεοειδούς θεραπεύεται σε μεγάλο ποσοστό, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση του και η αντιμετώπισή του από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ