Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η πολιτική cookies στις πύλες δικαιούχων και παροχέων του ΓεΣΥ («Πύλη Δικαιούχων» και «Πύλη Παροχέων»), όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, σκοπός της εν λόγω πολιτικής είναι η ενημέρωση σχετικά με τα είδη των αρχείων κειμένου που περιέχουν μικρά τμήματα πληροφοριών και αποθηκεύονται στη συσκευή κάθε δικαιούχου, όταν επισκέπτεται την πύλη (Cookies), ενώ παράλληλα περιλαμβάνει τους σκοπούς των cookies και τον τρόπο χρήσης τους από τον Οργανισμό.

O OAY αναφέρει πως κατά την πρώτη σύνδεση στην «Πύλη Δικαιούχων», μετά την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής, θα εμφανιστεί στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης ένα αναδυόμενο παράθυρο, μέσω του οποίου ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει Αποδοχή ή Άρνηση των μη απαραίτητων Cookies (Analytics Cookies – Cookies Ανάλυσης), τα οποία χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς και για τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιλογή θα διατηρείται μέχρι τον καθαρισμό των Cookies από τον φυλλομετρητή (browser), οπότε θα εμφανιστεί εκ νέου το αναδυόμενο παράθυρο.

Επιπρόσθετα, όπως σημειώνεται, κάθε χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει την επιλογή του μέσω της ένδειξης «Ρυθμίσεις Cookies», η οποία εμφανίζεται στο κάτω μέρος της Πύλης.

Όσον αφορά τα απαραίτητα Cookies, τα οποία αφορούν τις βασικές λειτουργίες της Πύλης, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως δεν απαιτείται συγκατάθεση από τον χρήστη, καθώς αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της Πύλης κατά την πλοήγηση.



Πηγή: ΚΥΠΕ