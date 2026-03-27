Πρωτοποριακή Υπερηχοκαρδιογραφία με Τεχνολογία Αιχμής

Στο Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Λεμεσού αναπτύσσεται ένα σύγχρονο πλαίσιο καρδιολογικής φροντίδας, με έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπερηχογραφικό Εργαστήριο λειτουργεί με εξειδικευμένες τεχνικές που ενισχύουν ουσιαστικά τη διαγνωστική ακρίβεια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Stress Echocardiography (υπερηχοκαρδιογράφημα κόπωσης), το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ισχαιμίας, τη διερεύνηση δύσπνοιας και τη λειτουργική εκτίμηση βαλβιδοπαθειών. Η Contrast Echocardiography, με τη χρήση σκιαγραφικού παράγοντα, προσφέρει βελτιωμένη απεικόνιση των καρδιακών δομών, συμβάλλοντας στην ανίχνευση ενδοκοιλοτικών θρόμβων και στην ακριβέστερη εκτίμηση της συσταλτικότητας.

Παράλληλα, η τεχνική Strain Echocardiography επιτρέπει την απεικόνιση της παραμόρφωσης του μυοκαρδίου, διευκολύνοντας την πρώιμη διάγνωση υποκλινικής καρδιακής δυσλειτουργίας, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση της καρδιακής αμυλοείδωσης και στην παρακολούθηση ασθενών με μυοκαρδιοπάθειες. Η τρισδιάστατη και τετραδιάστατη απεικόνιση (3D & 4D Echocardiography) προσφέρει αναλυτική απεικόνιση των βαλβίδων, συμβάλλοντας στην εκτίμηση σύμπλοκων βαλβιδοπαθειών και στη διερεύνηση συγγενών καρδιοπαθειών.

Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν τη διαφορική και ορθή διάγνωση σπάνιων παθήσεων που ενδημούν στην Κύπρο, όπως η καρδιακή αμυλοείδωση, καθώς και σύμπλοκων βαλβιδοπαθειών, συγγενών καρδιοπαθειών και μυοκαρδιοπαθειών. Με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και την παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, το Καρδιολογικό Τμήμα συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου καρδιολογικής φροντίδας στην επαρχία Λεμεσού, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη μετακίνησης ασθενών σε άλλα κέντρα και διασφαλίζοντας έγκαιρη, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη διάγνωση.

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο – Νοσοκομείο Λεμεσού

Σύγχρονη Επεμβατική Καρδιολογία με Ασφάλεια και Ακρίβεια

Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Λεμεσού αποτελεί βασικό πυλώνα της επεμβατικής καρδιολογίας στην επαρχία, παρέχοντας άμεση και εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς με οξέα και χρόνια καρδιολογικά προβλήματα.

Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές (PCI) με τοποθέτηση stent, αντιμετώπιση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, αιμοδυναμικές μελέτες καρδιακών παθήσεων, καθώς και επεμβατικές πράξεις σε στενή συνεργασία με την Καρδιολογική Κλινική.

Η λειτουργία του διασφαλίζει την ταχεία παρέμβαση σε περιστατικά οξέος εμφράγματος, μειώνοντας τον χρόνο από την προσέλευση έως την επαναιμάτωση, περιορίζοντας τις επιπλοκές και βελτιώνοντας την πρόγνωση των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την ανάγκη μεταφοράς σε άλλα κέντρα.

Με άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο παρέχει ασφαλείς και αποτελεσματικές επεμβάσεις, ενισχύοντας την αυτάρκεια του δημόσιου συστήματος υγείας και αναβαθμίζοντας το επιστημονικό επίπεδο του Νοσοκομείου.

Τοποθέτηση Καρδιακών Συσκευών Νέας Γενιάς

Στο Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Λεμεσού παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες εμφύτευσης και παρακολούθησης σύγχρονων καρδιακών συσκευών, με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και εξειδίκευσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν μονοεστιακούς και διπλοεστιακούς βηματοδότες για τη ρύθμιση διαταραχών βραδυκαρδίας, καθώς και αμφικοιλιακούς βηματοδότες (CRT) για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διαταραχές ενδοκοιλιακής αγωγής, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συσταλτικότητας και της ποιότητας ζωής.

Οι εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές (ICD) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, καθώς ανιχνεύουν και αντιμετωπίζουν επικίνδυνες κοιλιακές αρρυθμίες, προσφέροντας συνεχή προστασία. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, συνδυάζονται με θεραπεία επανασυγχρονισμού (CRT-D).

Ο εμφυτεύσιμος καταγραφέας ρυθμού (ILR – Implantable Loop Recorder) αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη μακροχρόνια καταγραφή του καρδιακού ρυθμού, τη διερεύνηση ανεξήγητων συγκοπτικών επεισοδίων και τη διάγνωση παροξυσμικών αρρυθμιών.

Η παροχή αυτών των υπηρεσιών πλαισιώνεται από εξειδικευμένη ομάδα επεμβατικής καρδιολογίας, σύγχρονο εξοπλισμό και συστηματική παρακολούθηση, διασφαλίζοντας εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε ασθενή.

Η συνολική ανάπτυξη των υπηρεσιών του Καρδιολογικού Τμήματος και του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Λεμεσού ενισχύει τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα καρδιολογικής φροντίδας στην επαρχία. Με τη συνδυαστική αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής, εξειδικευμένης γνώσης και επεμβατικών δυνατοτήτων, διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης, ικανό να ανταποκριθεί ακόμη και στα πιο απαιτητικά καρδιολογικά περιστατικά.