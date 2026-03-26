Η Κύπρος κατέγραψε το 2023 το χαμηλότερο ποσοστό αποτρέψιμων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 152,6 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, από τους οποίους 62,9 προέρχονταν από θεραπεύσιμες και 89,7 από προλήψιμες ασθένειες και καταστάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat, συνολικά στην ΕΕ, περίπου 1,0 εκατομμύριοι άνθρωποι ηλικίας κάτω των 75 ετών πέθαναν από ασθένειες και καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί ή προληφθεί. Όπως αναφέρεται, από αυτούς, 376.434 θάνατοι οφείλονταν σε θεραπεύσιμες παθήσεις και 655.321 σε προλήψιμες ασθένειες. Ο τυποποιημένος δείκτης θνησιμότητας από όλες τις αποτρέψιμες αιτίες ανήλθε σε 237,7 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους (86,8 θεραπεύσιμοι και 150,9 προλήψιμοι).

Η πιο συχνή αιτία θανάτου από θεραπεύσιμες ασθένειες ήταν η ισχαιμική καρδιοπάθεια με 72.845 θανάτους (16,6 ανά 100.000 κατοίκους), η οποία καταγράφεται επίσης και ως προλήψιμη. Ακολούθησαν ο καρκίνος του παχέος εντέρου με 56.993 θανάτους (13,0 ανά 100.000 κατοίκους) και ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες με 39.989 θανάτους (9,2 ανά 100.000 κατοίκους).

Στις προλήψιμες ασθένειες, πρώτος σε θανάτους ήταν ο καρκίνος του πνεύμονα με 135.584 (30,8 ανά 100.000 κατοίκους), ακολούθησε η ισχαιμική καρδιοπάθεια με 72.845 (16,6) και οι διαταραχές/δηλητηριάσεις από αλκοόλ με 50.593 (11,7).

Η Eurostat επισημαίνει πως οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών, παρατηρήθηκαν στη Λετονία (498,5 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους), στην Ουγγαρία (472,7) και στη Ρουμανία (463,7). Μετά την Κύπρο, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (157,6) και στην Ιταλία (160,3).



Πηγή: ΚΥΠΕ