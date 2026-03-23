Η σημασία της ορθής χρήσης των φαρμάκων για την προστασία της υγείας, την ασφάλεια των ασθενών και την ενίσχυση της πρόληψης αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης, τη Δευτέρα, στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), όπου παρουσιάστηκε η νέα εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το θέμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση για την «Ορθή Χρήση των Φαρμάκων», πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία της Ομάδας Γιατρών Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (Ε&Ε), υπό την προεδρία του Καθηγητή Λοΐζου Γ. Λοΐζου, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της υπεύθυνης στάσης των πολιτών απέναντι σε ένα ζήτημα με άμεση σημασία για τη δημόσια υγεία.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο περιλαμβάνει την παραγωγή σύντομων ενημερωτικών βίντεο με βασικά μηνύματα, καθώς και διαλέξεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις, σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της προσπάθειας, με στόχο τη σταδιακή διαμόρφωση μιας πιο σταθερής κουλτούρας υπεύθυνης χρήσης των φαρμάκων στην κοινωνία.

Η Alpha Bank Κύπρου, προστίθεται, στηρίζει ως στρατηγικός συνεργάτης τη νέα εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμβάλει και στην ευρύτερη διάδοση των βασικών μηνυμάτων της εκστρατείας, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τα δικά της κανάλια επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ομιλία του στο πλαίσιο της διάσκεψης, ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς, ανέφερε ότι «η Alpha Bank Κύπρου στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστική αξία για την κοινωνία, που ενισχύουν την πρόληψη, τη γνώση και την υπεύθυνη στάση των πολιτών απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας», σημειώνοντας ότι η ορθή χρήση των φαρμάκων είναι θέμα που αφορά όλους, καθώς συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και τη συνολική ευημερία της κοινωνίας.

Στην προσπάθεια συμμετέχει, επίσης, ως στρατηγικός συνεργάτης το ΚΕΒΕ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας οργανωμένης και μακρόπνοης δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από την ορθή χρήση των φαρμάκων.

Πηγή: ΚΥΠΕ