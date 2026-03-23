Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) χαιρετίζει την ομόφωνη ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων σε νόμο του νομοσχεδίου για την Ανακουφιστική Φροντίδα, που όπως αναφέρει σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική τομή για το σύστημα υγείας στην Κύπρο.

Ο Σύνδεσμος προσθέτει ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, τόσο εντός όσο και εκτός νοσηλευτηρίων, καθώς και κατ’ οίκον.

Αναφέρει ακόμα ότι παράλληλα, ενδυναμώνει τα δικαιώματα των ασθενών και των οικογενειών τους και προωθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει ιατρική, νοσηλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη, με σεβασμό στις ανάγκες και τις επιλογές του κάθε ασθενούς.

Σε δήλωσή του, ο Επιτελικός Διευθυντής & Διευθυντής Υπηρεσιών Στήριξης Ασθενών του ΠΑΣΥΚΑΦ, Αντώνης Τρύφωνος, ανέφερε ότι η ψήφιση του νόμου για την Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τη χώρα και για όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ