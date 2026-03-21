Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με χειρότερα αποτελέσματα για την υγεία, ανεξάρτητα από το είδος του ποτού, αλλά νέα έρευνα δείχνει ότι οι επιπτώσεις της χαμηλής έως μέτριας κατανάλωσης μπορεί να εξαρτώνται από το τι πίνει κανείς.

Τα αποστάγματα, η μπίρα και ο μηλίτης συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, ενώ το κρασί με χαμηλότερο κίνδυνο.

Οι άνθρωποι που κατανάλωναν μέτριες ποσότητες κρασιού είχαν, για παράδειγμα, κατά 21% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου, ενώ ακόμη και η χαμηλή κατανάλωση άλλων ειδών αλκοόλ συνδεόταν με κατά 9% υψηλότερο κίνδυνο.

«Αυτά τα αποτελέσματα προέρχονται από τον γενικό πληθυσμό και σε ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως άτομα με χρόνιες παθήσεις ή καρδιαγγειακά νοσήματα, οι κίνδυνοι μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτεροι», δήλωσε η Zhangling Chen, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Τα ευρήματα, που πρόκειται να παρουσιαστούν στο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, βασίζονται σε δεδομένα από περισσότερους από 340.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο στην UK Biobank, για την περίοδο 2006-2022.

Οι συμμετέχοντες ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με την κατανάλωσή τους, η οποία μετρήθηκε σε γραμμάρια καθαρής αλκοόλης ανά ημέρα και ανά εβδομάδα, και παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για περισσότερα από 13 χρόνια.

Σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν ποτέ ή έπιναν περιστασιακά, οι βαρείς πότες είχαν κατά 24% μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία, κατά 36% μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από καρκίνο και κατά 14% μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από καρδιοπάθεια.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης, όμως, προέκυψαν διαφορές ανάλογα με το είδος του αλκοόλ. Η κατανάλωση αποσταγμάτων, μπίρας ή μηλίτη συνδεόταν με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, ενώ το ίδιο επίπεδο κατανάλωσης κρασιού σχετιζόταν με χαμηλότερο κίνδυνο.

Πρόσθεσε: «Τα ευρήματά μας βοηθούν να αποσαφηνιστούν τα μέχρι τώρα αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με τη χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη διαμόρφωση των συστάσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι κίνδυνοι του αλκοόλ για την υγεία εξαρτώνται όχι μόνο από την ποσότητα που καταναλώνεται, αλλά και από το είδος του ποτού».

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι διαφορές μπορεί να εξηγούνται από ουσίες που υπάρχουν στο κρασί, όπως οι πολυφαινόλες και τα αντιοξειδωτικά, αλλά και από ευρύτερους παράγοντες τρόπου ζωής.

Το κρασί συνήθως καταναλώνεται μαζί με τα γεύματα και από άτομα με πιο υγιεινή διατροφή, ενώ η μπίρα, ο μηλίτης και τα αποστάγματα συνδέονται συχνότερα με χαμηλότερης ποιότητας διατροφή και άλλους παράγοντες κινδύνου.

«Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν ότι το είδος του αλκοόλ, ο τρόπος κατανάλωσής του και οι συναφείς συμπεριφορές τρόπου ζωής συμβάλλουν όλοι στις παρατηρούμενες διαφορές στον κίνδυνο θνησιμότητας», είπε η Chen.

Ωστόσο, η μελέτη έχει και περιορισμούς. Είναι παρατηρητική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας-αποτελέσματος, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ δηλώθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην αρχή της μελέτης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.

Οι συμμετέχοντες στην UK Biobank τείνουν επίσης να είναι υγιέστεροι και πλουσιότεροι από τον γενικό πληθυσμό, γεγονός που μπορεί να περιορίζει το πόσο ευρέως μπορούν να εφαρμοστούν τα ευρήματα. Για τον λόγο αυτό οι ερευνητές αναφέρουν ότι θα χρειάζονταν τυχαιοποιημένες δοκιμές, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι πραγματικές επιπτώσεις των διαφορετικών ειδών αλκοόλ.

Όλο και περισσότερα στοιχεία για τους κινδύνους του αλκοόλ

Η μελέτη προστίθεται σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο σύνολο στοιχείων που δείχνουν ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ ενέχει κινδύνους.

Πέρυσι, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMJ Evidence-Based Medicine ανέδειξε τις πιθανές επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία του εγκεφάλου. Εκείνη η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περίπου 560.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

«Για όποιον επιλέγει να πίνει, η μελέτη μας δείχνει ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο άνοιας», ανέφερε σε δήλωσή του ο στατιστικολόγος Στίβεν Μπέργκες από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Μια άλλη προηγούμενη μελέτη με χρήση απεικονίσεων του εγκεφάλου διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ενός ή δύο ποτών ημερησίως συνδεόταν με μείωση του όγκου του εγκεφάλου και μεταβολές στη δομή του, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με απώλεια μνήμης και άνοια.

Πηγή: euronews