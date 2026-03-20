Έντονη ανησυχία για τις αυξήσεις στο κόστος φαρμάκων εκφράζει η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ), σημειώνοντας σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι αυτές δημιουργούν σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις για τους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, οι επιβαρύνσεις προκύπτουν από ανακατατάξεις σε κατηγορίες φαρμάκων στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), οι οποίες συνδέονται με τη λήξη πατεντών και τη διαφοροποίηση τιμών.

Όπως σημειώνεται, το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι το ΓεΣΥ δεν καλύπτει μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, με αποτέλεσμα πολλοί συνταξιούχοι να καταβάλλουν κάθε μήνα σημαντικά ποσά από τις συντάξεις τους για την κάλυψη βασικών αναγκών υγείας.

Η ΕΚΥΣΥ αναφέρει ότι οι πρόσφατες αλλαγές έχουν οδηγήσει σε επιπρόσθετες αυξήσεις στη συνεισφορά για φάρμακα που λαμβάνονται σε μόνιμη βάση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν καταγραφεί καταγγελίες από συνταξιούχους για σημαντικές αυξήσεις σε ορισμένα φάρμακα, περιλαμβανομένων αντιπηκτικών, με το κόστος να ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 20 ευρώ ανά συσκευασία.

Προστίθεται ότι για πολλούς χαμηλοσυνταξιούχους το συνολικό μηνιαίο κόστος φαρμάκων, συνταγογραφούμενων και μη, υπερβαίνει τα 100 ευρώ, απορροφώντας σημαντικό μέρος της σύνταξής τους και δημιουργώντας, όπως σημειώνεται, «πραγματικό κίνδυνο διακοπής μη ορθής τήρησης της θεραπείας, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους».

Η ΕΚΥΣΥ καλεί το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), να προχωρήσουν σε μέτρα για αντιμετώπιση της κατάστασης, ζητώντας, μεταξύ άλλων, επαναφορά του κόστους των επηρεαζόμενων φαρμάκων στα προηγούμενα επίπεδα, αποτροπή μετακύλισης του κόστους στους συνταξιούχους και εξέταση της κάλυψης αναγκαίων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από το ΓεΣΥ, ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες, επισημαίνοντας ότι «η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι το δικαίωμα στην υγεία δεν θα εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης».

