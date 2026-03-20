Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ενημερώνει το κοινό ότι, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Σάββατο 21 Μαρτίου, από τις 08:30 έως τις 11:00, δεν θα πραγματοποιούνται αιμοληψίες για εξωτερικούς ασθενείς.

Η αναστολή των αιμοληψιών κρίνεται απαραίτητη, καθώς κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν θα είναι εφικτή η δέσμευση παραπεμπτικών, η έκδοση ετικετών και η είσπραξη για εξετάσεις των Κλινικών Εργαστηρίων.

Παρακαλείται το κοινό όπως προγραμματίσει τις επισκέψεις του εκτός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος.