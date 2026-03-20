Το Υπουργείο Υγείας προωθεί πρόταση για τη σύσταση Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Στοματική Υγεία, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, είπε ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σε χαιρετισμό του σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσαν οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Στοματικής Υγείας.

Υπογράμμισε πως η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των νοσημάτων βρίσκονται στον πυρήνα των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Υγείας, όπως και η μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε πως στόχος της Επιτροπής θα είναι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τη Στοματική Υγεία, βασισμένων στους πυλώνες και τους στρατηγικούς στόχους του σχετικού ψηφίσματος και του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Αναφερόμενος στην Παγκόσμια Μέρα Στοματικής Υγείας, είπε πως η ημέρα αυτή έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της στοματικής υγείας, καθώς και την πρόληψη των στοματικών παθήσεων σε κάθε ηλικία.

«Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας για την αμφίδρομη σχέση μεταξύ στοματικής και γενικής υγείας. Το φετινό σύνθημα της εκστρατείας, «Η στοματική υγεία αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις ηλικίες», αποτυπώνει με σαφήνεια ότι η στοματική υγεία είναι αναπόσπαστο μέρος της γενικής υγείας και επηρεάζει άμεσα τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ανθρώπου», πρόσθεσε.

«Καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία των δράσεων και προγραμμάτων διαδραματίζουν οι συνέργειες και οι συνεργασίες που αναπτύσσονται με διάφορους φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επέκταση της συνεργασίας των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών με τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο, για την οδοντιατρική περίθαλψη των μαθητών της Α΄και Ε΄τάξης των Δημοτικών Σχολείων, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο για την εποικοδομητική του συνεργασία.

«Παράλληλα, προγράμματα προαγωγής της στοματικής υγείας και οδοντιατρικής περίθαλψης υλοποιούνται μέσω των Κινητών Οδοντιατρικών Μονάδων σε Δημοτικά Σχολεία, σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο επίσης ευχαριστώ θερμά. Η επένδυση στη στοματική υγεία των παιδιών μας αποτελεί υποχρέωσή μας και θεμέλιο για μια γενιά γεμάτη υγεία και χαμόγελο», πρόσθεσε.

Σημείωσε πως την μεγαλύτερη χαρά, στη σημερινή διάσκεψη τύπου τη δίνει η παρουσία των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Ριζοκαρπάσου και Ελένειου.

«Μέσα από τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητά τους, μας υπενθυμίζουν το ουσιαστικό μήνυμα της σημερινής ημέρας: ότι η φροντίδα της στοματικής υγείας αποτελεί θεμέλιο για ένα υγιές και ευτυχισμένο μέλλον», είπε ο Υπουργός και συνεχάρη τους μαθητές για τη βράβευσή τους στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής, καθώς και τις διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων που συμμετείχαν τόσο στο διαγωνισμό όσο και στο πιλοτικό πρόγραμμα «Βουρτσίζω τα δόντια μου».

Πηγή: ΚΥΠΕ