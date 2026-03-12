Την προώθηση πρότασης νόμου για την ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσαν, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος και ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, μετά τo πέρας της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, την Πέμπτη.

Η πρόταση νόμου, που συζητήθηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Υγείας, αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας του ΓεΣΥ, ώστε οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των «άλλων επαγγελματιών υγείας» στο σύστημα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δηλώνει πρόθυμος να καταθέσει πρόταση στο Διοικητικό του Συμβούλιο για ένταξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας, ως ξεχωριστής επαγγελματικής ομάδας στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).

Σύμφωνα με τον κ. Πάζαρο, οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι αναμένεται αρχικά να παρέχουν υπηρεσίες για συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας, μέσα από ένα περιορισμένο πακέτο υπηρεσιών, το οποίο θα μπορεί να διευρύνεται σταδιακά, ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Όπως σημείωσε, η συμβουλευτική ψυχολογία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την κλινική ψυχολογία, διαχειριζόμενη περιστατικά που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της κλινικής πρακτικής. Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε, αποσυμφορίζεται το σύστημα υγείας, μειώνεται ο χρόνος αναμονής για τους ασθενείς και επιτυγχάνεται καλύτερη κατανομή των περιστατικών μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

«Παράλληλα, η συμβουλευτική ψυχολογία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη διαχείριση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, αλλά και ασθενών που αντιμετωπίζουν χρόνιες ή δύσκολες νόσους», πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε ο κ. Πάζαρος, «στο ΔΗΣΥ στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει το σύστημα υγείας και επενδύει ουσιαστικά στην ψυχική υγεία των πολιτών. Η ψυχική υγεία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της συνολικής υγείας και ευημερίας της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, πρέπει να είναι καθολική, άμεση και ποιοτική».

Συμπλήρωσε ακόμη, ότι «η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ειδικοτήτων στο χώρο της υγείας, καθώς και η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών στην κατάλληλη μορφή υποστήριξης, αποτελούν βασική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο σύστημα υγείας».

Σε δηλώσεις προέβη και ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει «τεράστια αναγκαιότητα» για ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για υπηρεσία που «απαιτεί» η κοινωνία. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική ανταπόκριση του ΟΑΥ, ο οποίος, όπως είπε, έχει ήδη πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις των ψυχολόγων.

Όπως εξήγησε ο κ. Τρυφωνίδης, οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι αποτελούν ξεχωριστή επαγγελματική ομάδα, με δικές της πράξεις και ρόλο στο σύστημα, σημειώνοντας ότι η κατανομή των υπηρεσιών μεταξύ κλινικών και συμβουλευτικών ψυχολόγων θα καθοριστεί από τον ΟΑΥ, με υπηρεσιακή εισήγηση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, σημείωσε τη θετική στάση του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), καθώς και του Υπουργείου Υγείας.

Πρόσθεσε επίσης, ότι «στόχος είναι οι πολίτες να μπορούν να απευθύνονται στους συμβουλευτικούς ψυχολόγους που θα είναι στο ΓεΣΥ, χωρίς να επιβαρύνονται επιπρόσθετα, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή».

«Η πρόταση νόμου θα προωθηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής τις επόμενες ημέρες, ούτως ώστε οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ με συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, οι οποίες στην πορεία θα αυξάνονται αναλόγως των διαβουλεύσεων που θα υπάρχουν», συμπλήρωσε ο κ. Τρυφωνίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ