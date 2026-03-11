Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), αναφορικά με τις θέσεις της για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, που αφορά στη λειτουργία των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων, μετά τη φημολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα γύρω από τις προτάσεις της.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΟΣΑΚ έχει ήδη καταθέσει σχετικό υπόμνημα προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με την ΟΣΑΚ , η φυσική παρουσία ιατρού κατά τις ώρες λειτουργίας των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων θεωρείται απαραίτητη, ωστόσο, σημειώνει πως η ανάγκη αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της εξέτασης.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι η παρουσία ιατρού ακτινολόγου κρίνεται αναγκαία κατά τη διενέργεια εξειδικευμένων διαγνωστικών πράξεων, όπως η αξονική και η μαγνητική τομογραφία, οι επεμβατικές πράξεις υπό ακτινολογική καθοδήγηση, καθώς και κατά τη χορήγηση φαρμάκων ή σκιαγραφικών ουσιών.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι στο υπόμνημα που υπέβαλε στη Βουλή υποστήριξε επίσης το ενδεχόμενο φυσικής παρουσίας γιατρού άλλης ειδικότητας στον χώρο διενέργειας της εξέτασης, ώστε να υπάρχει άμεση δυνατότητα αντιμετώπισης τυχόν επιπλοκών.

Σημειώνει ακόμα ότι σε διαγνωστικές πράξεις, όπως το υπερηχογράφημα, θεωρείται αυτονόητο ότι η εξέταση πραγματοποιείται από ιατρό ακτινολόγο.

Την ίδια στιγμή, η ΟΣΑΚ ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη για την ορθότητα του παραπεμπτικού, την ποιότητα και πληρότητα της διαγνωστικής έκθεσης, καθώς και για τη συνολική ασφάλεια των ασθενών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας ενός ακτινολογικού κέντρου, ανήκει αποκλειστικά στον ιατρό ακτινολόγο που ορίζεται από το κέντρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε ορισμένες απεικονιστικές εξετάσεις χαμηλού κινδύνου -όπως οι απλές ακτινογραφίες ή οι μετρήσεις οστεοπόρωσης- δεν κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία ακτινολόγου κατά τη στιγμή της εξέτασης.

Όπως αναφέρει, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εξετάσεις μπορούν να διενεργούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με βασική προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση των ευρημάτων, η έκδοση της διαγνωστικής έκθεσης και η συνολική επιστημονική εποπτεία παραμένουν στην ευθύνη του υπεύθυνου ιατρού ακτινολόγου του κέντρου.

