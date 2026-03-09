Νέο περιστατικό βίας που, όπως αναφέρει, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, καταδικάζει με ανακοίνωσή του ο Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ.

Εκφράζει, παράλληλα, συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας προς τον συνάδελφό τους που δέχθηκε επίθεση, καθώς και προς όλο το προσωπικό του ΤΑΕΠ.

«Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων περιστατικών βίας εναντίον επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι δέχονται επιθέσεις την ώρα που επιτελούν το έργο τους», σημείωνει η ΠΑΣΥΔΥ, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές.

Ζητά, δε, από τον ΟΚΥπΥ και την Αστυνομία να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό, καθώς και να διαπιστωθεί κατά πόσο εφαρμόστηκαν στην πράξη τα συμφωνηθέντα μέτρα που αφορούν την αστυνόμευση και την ασφάλεια στα ΤΑΕΠ. «Η προστασία των επαγγελματιών υγείας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και υποχρέωση της Πολιτείας», σημείωνει ο Κλάδος, ζητώντας να εφαρμοστούν πλήρως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας σε περιπτώσεις άσκησης βίας εναντίον επαγγελματιών υγείας, ώστε οι υπαίτιοι να τιμωρούνται όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ