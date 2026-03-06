Οι ανακλήσεις εμφιαλωμένων νερών είναι συχνό φαινόμενο, και όταν συμβαίνουν συνδέονται συνήθως με ζητήματα που αφορούν είτε την ασφάλεια της πηγής είτε τη διαδικασία εμφιάλωσης και διανομής. Μεταξύ των πιο κοινών αιτιών περιλαμβάνονται η πιθανή μικροβιακή επιμόλυνση, η ανίχνευση αυξημένων επιπέδων χημικών ουσιών όπως νιτρικά ή βαρέα μέταλλα, προβλήματα στη διαδικασία απολύμανσης, ελλιπής στεγανοποίηση των πωμάτων, ακόμη και σφάλματα στην επισήμανση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανακλήσεις γίνονται προληπτικά, όταν εντοπίζονται αποκλίσεις από τα πρότυπα ποιότητας και υγιεινής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Αν και η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τι ακριβώς συνέβη, ο όρος «ανθυγιεινές συνθήκες» συνήθως παραπέμπει σε προβλήματα υγιεινής κατά τη διαδικασία εμφιάλωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανεπαρκή απολύμανση του εξοπλισμού, ακατάλληλη αποθήκευση των άδειων δοχείων, επιμόλυνση από το περιβάλλον του εργοστασίου ή παραβίαση πρωτοκόλλων καθαριότητας από το προσωπικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος μικροβιακής επιβάρυνσης του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει γαστρεντερικά συμπτώματα ή άλλες ήπιες και αναστρέψιμες διαταραχές, ιδίως σε ευπαθείς ομάδες όπως βρέφη, ηλικιωμένοι και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά 651.148 μονάδες ενός γαλονιού (περίπου 3,78 λίτρα) της εταιρείας Valley Springs Artesian Gold, LLC, με έδρα το Ουισκόνσιν, και έχει ήδη ταξινομηθεί ως Κατηγορίας II, που σημαίνει ότι η χρήση ή έκθεση σε ένα προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει παροδικές ή ιατρικά αναστρέψιμες επιπτώσεις στην υγεία, ενώ η πιθανότητα σοβαρών συνεπειών θεωρείται απομακρυσμένη.

Πρόκειται για 379.868 μονάδες του Valley Springs 100% Natural Bottled Water, 7.840 μονάδες της έκδοσης με προσθήκη φθορίου (Fluoride Added) και 263.440 μονάδες Steamed Distilled Water. Όλα τα προϊόντα διανεμήθηκαν αποκλειστικά στις πολιτείες Ιλινόι και Ουισκόνσιν. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα Valley Springs στις συγκεκριμένες πολιτείες καλούνται να ελέγξουν τις συσκευασίες τους και να αποφύγουν την κατανάλωση των παρτίδων που εμπίπτουν στην ανάκληση, ακολουθώντας τις οδηγίες του FDA και της εταιρείας.

Πηγή: cibum.gr