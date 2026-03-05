Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενου έργου ‑ (R (Safeguarding LGBTQI+ People’s Right to Health), οι οποίες απευθύνονταν σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες επαγγελμάτων υγείας, και υλοποιήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2026.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από διαφορετικές ειδικότητες, καταγράφοντας εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον. Η μαζική ανταπόκριση επιβεβαιώνει την ουσιαστική ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση γύρω από τη συμπεριληπτική, ισότιμη και μη-διακριτική φροντίδα υγείας.

Συνολικά, πέραν των 150 επαγγελματιών υγείας, ιατρικό, νοσηλευτικό, μαιευτικό, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες ιατρικής, νοσηλευτικής, μαιευτικής, ψυχολογίας και άλλων συναφών ιατρικών και παραϊατρικών ακαδημαϊκών πεδίων, ενδυναμώθηκαν με επικαιροποιημένες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία για:

την κατανόηση θεμάτων σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου,

την παροχή ασφαλών, σεβαστικών και χωρίς διακρίσεις υπηρεσιών φροντίδας υγείας,

την καλλιέργεια επαγγελματικών στάσεων που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ισότητα στην πρόσβαση στην υγεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανόηση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κατά την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες φροντίδας, καθώς και στην αναγνώριση και αντιμετώπιση του στίγματος και των διακρίσεων στην υγεία.

Το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στον «Οδηγό Συμπεριληπτικών Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας προς ΛΟΑΤΚΙ+ Άτομα για Επαγγελματίες Υγείας» και στην ερευνητική έκθεση «Κατανόηση των αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες θεραπείας και φροντίδας υγείας», που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Safe-R.

Οι εκπαιδεύσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από εξειδικευμένη ομάδα εκπαιδευτών της Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS και του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τον Εκδοτικό Οίκο ΔΙΑΣ και την Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, οργανισμοί που είναι εταίροι του έργου. Οι εκπαιδεύσεις, είχαν επίσης τη στήριξη της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και παρείχαν μοριοδότηση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαίων.

Το έργο Safe-R χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) και στοχεύει στη διασφάλιση του δικαιώματος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην υγεία, μέσα από την ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των επαγγελματιών υγείας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων αναδεικνύει ξεκάθαρα την ανάγκη για συνέχιση και διεύρυνση παρόμοιων δράσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και συμπεριληπτικού συστήματος φροντίδας για όλα τα άτομα. Στο πλαίσιο αυτό, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη της αυξημένης ζήτησης, θα υλοποιήσουμε τον Μάρτιο δύο επιπρόσθετες εκπαιδεύσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ημερομηνίες και για εγγραφή, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου Safe-R.

Ιστοσελίδα: www.safer.cy

Instagram: safer_cy

Facebook: Safe-R

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δέσποινα Μιχαηλίδου

Λειτουργός Προγράμματος Safe-R

[email protected]