Ο Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιο Κύπρου, Νικόλας Διέτης, κλήθηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» να σχολιάσει δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου σχετικά με τους εμβολιασμούς κατά της Covid-19 και τις σπάνιες, αλλά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που είχαν καταγραφεί.

Όπως εξήγησε, η συζήτηση αφορά συγκεκριμένα τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, και ιδίως το πρώτο. Υπενθύμισε ότι από τις αρχές του 2021 είχαν καταγραφεί περιστατικά μιας ιδιαίτερα σπάνιας επιπλοκής, γνωστής ως ανορθόδοξη θρομβωτική θρομβοπενία, ενός συνδρόμου που συνδύαζε θρομβώσεις με χαμηλά αιμοπετάλια. Παρότι, όπως σημείωσε, υπήρχε διαθέσιμη θεραπευτική αντιμετώπιση, περίπου το 20% όσων εμφάνιζαν το συγκεκριμένο σύνδρομο κατέληγαν.

Συνολικά, μέχρι τη διακοπή χρήσης των συγκεκριμένων εμβολίων, είχαν καταγραφεί 137 επιβεβαιωμένοι θάνατοι που αποδόθηκαν σε αυτή τη σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια. Την ίδια ώρα, είχαν χορηγηθεί παγκοσμίως περίπου τρία δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, γεγονός που, όπως τόνισε ο κ. Διέτης, καταδεικνύει ότι πρόκειται για ένα «πολύ, πολύ σπάνιο» φαινόμενο.

Ανατρέχοντας στο χρονολόγιο, υπενθύμισε ότι τα πρώτα περιστατικά εντοπίστηκαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021, ενώ οι πρώτοι θάνατοι επιβεβαιώθηκαν τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε ανακοίνωση αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο, με αποτέλεσμα αρκετές χώρες να περιορίσουν τη χορήγηση του εμβολίου σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ήδη από τον επόμενο μήνα.

Αφορμή για την επαναφορά του θέματος στάθηκε, όπως είπε, πρόσφατη μελέτη διεθνούς ερευνητικού κονσόρτσιουμ από τη Γερμανία, την Αυστραλία και την Ολλανδία, η οποία φέρεται να αποσαφηνίζει τον μηχανισμό πίσω από τη σπάνια αυτή επιπλοκή. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ευρήματα δείχνουν ότι η αντίδραση εκδηλωνόταν μόνο σε άτομα που έφεραν μια συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη, η οποία, σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη τεχνολογία του εμβολίου, οδηγούσε στην εμφάνιση του συνδρόμου. «Δεν ήταν κάτι γενικό που μπορούσε να προβλεφθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας έτσι και τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό περιστατικών.

Ο κ. Διέτης υπογράμμισε ότι κανένας θάνατος δεν μπορεί να υποβαθμιστεί, ωστόσο επανέλαβε ότι ήδη από το 2021 οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές είχαν σταθμίσει τα δεδομένα και είχαν κρίνει πως το όφελος του εμβολιασμού υπερείχε σαφώς του κινδύνου. Όπως σημείωσε, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, ο κίνδυνος θανάτου από Covid-19 ήταν 60 έως και 120 φορές υψηλότερος από τον κίνδυνο εμφάνισης της συγκεκριμένης σπάνιας επιπλοκής.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η νέα μελέτη δεν αλλάζει τα δεδομένα που ίσχυαν τότε, αλλά ενισχύει την κατανόηση του μηχανισμού. Η γνώση αυτή, όπως είπε, μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για το μέλλον, ώστε σε περίπτωση ανάπτυξης νέων εμβολίων με παρόμοια τεχνολογία, να είναι δυνατή η περαιτέρω μείωση ή και αποτροπή αντίστοιχων σπάνιων κινδύνων.

Διαβάστε επίσης: Διευκρινίσεις Καραγιάννη για αφθώδη πυρετό- «Υπάρχουν ασυμπτωματικές αγελάδες»