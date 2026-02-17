Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΚΕ.) εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια και προβληματισμό σε σχέση με το νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Πέμπτη από την ολομέλεια της Βουλής. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθιστά υποχρεωτική την συνεχή φυσική παρουσία ιατρού ακτινολόγου σε όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, ύστερα από εκτεταμένες και συνεχείς διαβουλεύσεις, τόσο με τα 47 μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΚΕ., όσο και με νέα διαγνωστικά κέντρα που έχουν εκφράσει πρόθεση εγγραφής στον Σύνδεσμο, καθίσταται πρόδηλο ότι η επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου, περιορίζει δραματικά την ποιότητα των παρεχόμενων απεικονιστικών υπηρεσιών, θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των απεικονιστικών κέντρων και παράλληλα υποβαθμίζει τον κλάδο των τεχνολόγων ακτινολόγων.

«Η προϋπόθεση της συνεχούς φυσικής παρουσίας ιατρού ακτινολόγου θα δημιουργήσει με βεβαιότητα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος υγείας. Σήμερα, ο διαθέσιμος αριθμός ακτινολόγων ιατρών στην Κύπρο δεν επαρκεί για να υποστηρίξει μια τέτοια ρύθμιση», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η εύρυθμη λειτουργία αρκετών διαγνωστικών κέντρων βασίζεται στην συνεργασία με ακτινολόγους ιατρούς, στο πλαίσιο του διεθνούς αναγνωρισμένου συστήματος τηλεακτινολογίας, γεγονός που έχει συμβάλει καθοριστικά στη συγκράτηση των λιστών αναμονής και στην έγκαιρη και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασθενών.

«Για να είμαστε ακριβείς, το μέτρο αυτό, θα οδηγήσει στο κλείσιμο των περισσότερων ακτινοδιαγνωστικών κέντρων με το επακόλουθο ο ασθενής να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή εξετάσεων θα συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένους παρόχους, με αυξημένο οικονομικό όφελος για λίγους και εις βάρος του συνόλου», τονίζει ο Σύνδεσμος.

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΚΕ., αναφέρεται ακόμα, έχει εκπονήσει και καταθέσει σχετική μελέτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, η οποία αποτυπώνει με σαφήνεια τη σημερινή πραγματικότητα: από σύνολο 201 εγγεγραμμένων ακτινολόγων σε Παγκύπρια βάση, μόλις 12 θεωρούνται δυνητικά διαθέσιμοι, ενώ και αυτοί ήδη εργάζονται.

Όπως αναφέρεται, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ακτινολόγων ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα για να καλύψει τις ανάγκες που θα δημιουργούσε μια τέτοια υποχρεωτική ρύθμιση, γεγονός που είναι ευρέως γνωστό στον ιατρικό κόσμο. Υπογραμμίζεται επίσης ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός Ακτινολόγος κάθε διαγνωστικού κέντρου φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλες τις ιατρικές πράξεις και είναι ο πλέον αρμόδιος να κρίνει αν και πότε απαιτείται φυσική παρουσία ιατρού, ανάλογα με το είδος της εξέτασης, τη βαρύτητα του περιστατικού και τις πραγματικές κλινικές ανάγκες.

«Παρά τα δεδομένα αυτά, προωθείται με επιμονή η προώθηση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα κίνητρα είναι αλλότρια και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τον ασθενή», αναφέρεται, ενώ εκφράζεται το ερώτηση, γιατί η Κύπρος να αποτελέσει ένα «πείραμα», τη στιγμή που δεν προβλέπεται ούτε εφαρμόζεται σε καμία χώρα παγκοσμίως, η προϋπόθεση της φυσικής παρουσίας ακτινολόγου ιατρού.

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΚΕ. αναφέρει ότι οι ρόλοι των τεχνολόγων ακτινολογίας και των ακτινολόγων ιατρών είναι διακριτοί αλλά αλληλοσυμπληρούμενοι, επισημαίνοντας ότι οι τεχνολόγοι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των απεικονιστικών εξετάσεων, ενώ οι ακτινολόγοι για την ιατρική αξιολόγηση και γνωμάτευση. Όπως σημειώνεται, η διεθνής πρακτική και το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο δεν απαιτούν την υποχρεωτική φυσική παρουσία ακτινολόγου σε κάθε εξέταση, ενώ τα τελευταία χρόνια ενισχύεται η τηλεακτινολογία με συγκεκριμένα πρωτόκολλα ποιότητας και ασφάλειας.

Εκφράζεται παράλληλα "έντονη ανησυχία για τον ρόλο της Προέδρου της Ακτινολογικής Εταιρείας, η οποία, εδώ και καιρό, σύμφωνα με επανειλημμένες αναφορές και τεκμηριωμένες επισημάνσεις συναδέλφων, προβαίνει σε δημόσιες τοποθετήσεις που περιέχουν σοβαρές ανακρίβειες και παραπλανητικές αναφορές, τόσο προς τους αρμόδιους φορείς, όσο και προς την κοινωνία".

Τέλος, ο Σύνδεσμος καλεί τους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν με προσοχή την πρόνοια για υποχρεωτική φυσική παρουσία ακτινολόγου σε απεικονιστικές εξετάσεις στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των διαγνωστικών κέντρων και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας στο μέλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ