Τη σημασία ενίσχυσης της παιδοογκολογικής φροντίδας τονίζει η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αναφορικά με τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου της Παιδικής Ηλικίας.

«Μια ημέρα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση, την έγκαιρη διάγνωση, τη συνεχή έρευνα και, πάνω απ’ όλα, στη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους που δίνουν τη δική τους μάχη με δύναμη και αξιοπρέπεια», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Στη χώρα μας καταγράφονται κάθε χρόνο νέα περιστατικά, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης των υπηρεσιών παιδοογκολογικής φροντίδας», προστίθεται.

«Το πρότυπο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου, η δυνατότητα παραπομπής για εξειδικευμένες θεραπείες όπου απαιτείται και η δημιουργία της νέας Παιδοογκολογικής Κλινικής, δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Κλεάνθους, ενισχύουν την ολιστική και ποιοτική φροντίδα που παρέχεται στα παιδιά», καταλήγει η ανάρτηση.