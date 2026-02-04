Ανακλήθηκαν εθελοντικά για προληπτικούς λόγους από την παρασκευάστρια εταιρεία Nestlé προϊόντα γάλακτος, λόγω της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus cereus, ενημερώνει το κοινό το Υπουργείο Υγείας.

Σε συνέχεια ανακοινώσεων στις 8 και 12 Ιανουαρίου, το Υπουργείο ενημερώνει ότι επικαιροποιείται ο κατάλογος προϊόντων και σ’ αυτόν προστίθεται και η παρτίδα προϊόντος S-26 GOLD 1 (400g)53280346ΑΒ30/11/2027.

Ως εκ τούτου, ο συνολικός κατάλογος των προϊόντων και οι συγκεκριμένες παρτίδες των προϊόντων που έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί στην κυπριακή αγορά και τυγχάνουν απόσυρσης και ανάκλησης είναι S-26 GOLD 1 (400g)51550346AE30/06/2027, S-26 GOLD 1 (400g)53280346ΑΒ30/11/2027, NAN EXPERTpro SENSITIVE PLUS (400g)51250742C130/11/2026, NAN EXPERTpro Lactose Free (400g)51520346AD30/06/2027 και Nestle NAN optipro 1 (800g)51210346ΑΒEND 11/2026.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τις παρτίδες αυτών των προϊόντων να μην τα χρησιμοποιήσουν για τη διατροφή των βρεφών τους και να τα επιστρέψουν στους χώρους, από όπου τα αγόρασαν.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση του περιστατικού και σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί στην κυπριακή αγορά επιπρόσθετα προϊόντα από άλλες εταιρείες, πέραν των επίσημων αντιπροσώπων (παράλληλο εμπόριο), θα εκδοθεί συμπληρωματική/νεότερη ανακοίνωση.

Περαιτέρω, και έχοντας λάβει υπόψη ότι τέτοια προϊόντα πιθανό να αγοράζονται και μέσω του διαδικτύου από ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν βρίσκονται στην Κύπρο ή από ιστοσελίδες που εδρεύουν στο εξωτερικό, παρακαλούνται οι αγοραστές να ελέγξουν τα προϊόντα που έχουν παραλάβει κατά πόσο εμπίπτουν σε αυτά που ανακαλούνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ