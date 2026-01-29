Όλο και περισσότερες μελέτες δείχνουν πιο καθαρά ότι ο ύπνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υγεία της καρδιάς και εντάσσεται πλέον στον πυρήνα της πρόληψης. Η πιο πρόσφατη έρευνα από την American Heart Association, που βασίστηκε σε δεδομένα της UK Biobank και ανέλυσε στοιχεία από χιλιάδες ενήλικες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, έρχεται να ενισχύσει αυτή την εικόνα, δείχνοντας ότι η ποιότητα, η διάρκεια και η σταθερότητα του ύπνου συνδέονται άμεσα με τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο καρδιαγγειακής βλάβης.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν η διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου, η σταθερότητα του ημερήσιου ωραρίου, καθώς και η προτίμηση για πρωινή ή βραδινή δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάλυσης, τα άτομα με βραδινό πρόγραμμα παρουσίαζαν συνολικά δυσμενέστερους δείκτες υγείας. Βέβαια, η εικόνα αυτή δεν αποδόθηκε αποκλειστικά στο ωράριο αλλά συσχετίστηκε με ένα σύνολο κι άλλων επιβαρυντικών συνηθειών του τρόπου ζωής. Στην ομάδα αυτή καταγράφηκε χαμηλότερη ποιότητα ύπνου, αστάθεια στο ημερήσιο πρόγραμμα, αυξημένη χρήση καπνού και κακό φαγητό.

Ωστόσο, με βάση τα συνολικά ευρήματα, οι ερευνητές καταλήγουν ότι ο ύπνος δεν αποτελεί απλώς συμπληρωματικό στοιχείο ενός υγιεινού τρόπου ζωής και γενικότερης ευεξίας αλλά βασικό πυλώνα καρδιαγγειακής πρόληψης. Η σταθερή διάρκεια και η ποιότητά του συνδέθηκαν με καλύτερους δείκτες αρτηριακής πίεσης, σακχάρου και σωματικού βάρους, καθώς και με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων. Αντίθετα, ο ακανόνιστος και μικρής διάρκειας ύπνος φάνηκε να λειτουργεί αθροιστικά με άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, αυξάνοντας τον συνολικό καρδιακό κίνδυνο.

Για όσους ενδιαφέρονται να αναλύσουν βαθύτερα τα ευρήματα μπορούν να βρουν τον σύνδεσμο με την δημοσιευμένη έρευνα παρακάτω.

Πηγή: unboxholics