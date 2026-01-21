Στις περιπτώσεις που υπάρχουν προγραμματισμένα ραντεβού για επανέλεγχο ή/και παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε νοσηλευτήρια του εξωτερικού, τα οποία προκύπτουν ως συνέχεια προηγούμενης επιδότησης από το Υπουργείο Υγείας, oι δικαιούχοi του ΓεΣΥ καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τον θεράποντα Ειδικό Ιατρό τους εντός ΓεΣΥ, αναφέρει, σε ανακοίνωση του ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Σημειώνεται ότι ο θεράπων Ειδικός Ιατρός υποχρεούται να υποβάλει άμεσα και εντός ικανοποιητικού χρονικού διαστήματος πριν από την ημερομηνία του προγραμματισμένου ραντεβού, το σχετικό αίτημα επαναποστολής του δικαιούχου στο εξωτερικό, ώστε να μπορεί να εξεταστεί από τον Οργανισμό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται για κανονικά και επείγοντα περιστατικά.

Περαιτέρω, αναφέρει ο ΟΑΥ, οι δικαιούχοι οφείλουν να παραδώσουν στο θεράποντα Ειδικό Ιατρό όλες τις σχετικές ιατρικές εκθέσεις, το εξιτήριο και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα από την προηγούμενη νοσηλεία τους στο εξωτερικό, προκειμένου τα εν λόγω έγγραφα να περιληφθούν στο αίτημα, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τον θεράποντα ιατρό.

«Η τήρηση της πιο πάνω ρύθμισης κρίνεται αναγκαία, ώστε αφενός να μην επηρεάζεται η διαχείριση άλλων περιστατικών μεταφοράς δικαιούχων στο εξωτερικό που χρήζουν άμεσου χειρισμού, όπως τα επείγοντα και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά, και αφετέρου να διασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη επαναποστολή των δικαιούχων στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ημερομηνία του προγραμματισμένου ραντεβού τους», καταλήγει ο ΟΑΥ, στην ανακοίνωση του.

Πηγή: ΚΥΠΕ