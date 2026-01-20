Σημαντικό ορόσημο για την παιδιατρική ωτοχειρουργική αποτελεί η επιτυχής και απολύτως ασφαλής ολοκλήρωση κοχλιακών εμφυτεύσεων σε δύο βρέφη ηλικίας μόλις επτά μηνών στο Κέντρο Κοχλιακών και άλλων Ακουστικών Εμφυτευμάτων του Γενικού Νοσοκομείο Λευκωσίας αναφέρει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας σημειώνοντας ότι "η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κέντρου στις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και τη διαρκή επένδυσή του στην επιστημονική πρόοδο".

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ "σε πλήρη εναρμόνιση με τα πλέον εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, το Κέντρο εφαρμόζει τη νέα διεθνή τάση που μετακινεί το όριο της ελάχιστης ηλικίας εμφύτευσης από τους 9 στους 6 μήνες ζωής".

Η πρώιμη εμφύτευση θεωρείται πλέον καθοριστικής σημασίας, καθώς προσφέρει στα παιδιά το πολύτιμο πλεονέκτημα της έγκαιρης ακουστικής εμπειρίας, δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη του λόγου, της επικοινωνίας και της κοινωνικής τους ένταξης.

Η υλοποίηση τόσο απαιτητικών επεμβάσεων προϋποθέτει υψηλού επιπέδου οργάνωση, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σύγχρονες υποδομές για αυτό και το Κέντρο διαθέτει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και το βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, "καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία διαδραματίζει η άρτια συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων".

Συγκεκριμένα, ωτορινολαρυγγολόγοι, αναισθησιολόγοι, ακοολόγοι, παιδίατροι, γενετιστές και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό εργάστηκαν με απόλυτο συντονισμό, από το στάδιο της διάγνωσης έως και τη χειρουργική πράξη και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Οπως σημειώνεται "το Κέντρο Κοχλιακών και άλλων Ακουστικών Εμφυτευμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας συνεχίζει να πρωτοπορεί, προσφέροντας στους μικρούς και μεγάλους ασθενείς τη δυνατότητα να ακούσουν τον κόσμο όσο το δυνατόν νωρίτερα, με επιστημονική αρτιότητα, ασφάλεια και ανθρώπινη φροντίδα".

Πηγή: ΚΥΠΕ