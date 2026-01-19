Σταθερή εμφανίζεται η εικόνα σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές ασθενών με γρίπη Α, ανέφερε στο ΚΥΠΕ τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία από τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) δείχνουν ότι αρχίζει να υπάρχει κάποια ύφεση στα περιστατικά.

Ο κ. Χαριλάου σημείωσε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ασθενείς με γρίπη Α που παρουσιάζουν πιο ήπια συμπτώματα, αλλά και κάποιοι που νοσηλεύονται σε μονάδες αυξημένης φροντίδας, καθώς και σε μονάδες εντατικής θεραπείας, λόγω της κατάστασής τους. Ο ίδιος σημείωσε ότι η κατάσταση αξιολογείται καθημερινά και ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δοθεί η κατάλληλη φροντίδα σε κάθε περιστατικό.

Επανέλαβε εξάλλου ότι ήταν αναμενόμενο αυτή την χρονική αυτή περίοδο να παρουσιαστούν αυξημένα περιστατικά ασθενών με γρίπη Α. Πρόσθεσε ότι είναι αρκετά τα περιστατικά, όμως αυτή τη στιγμή ο αριθμός τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Πηγή: ΚΥΠΕ