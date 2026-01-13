Ένας οδηγός σωστής καθαριότητας και αποθήκευσης στο ψυγείο, για να αποφύγετε την ανάπτυξη μικροβίων, τις δυσάρεστες οσμές, αλλά και τη σπατάλη τροφίμων.

Το ψυγείο είναι από τα πιο σημαντικά σημεία στην κουζίνα, εκεί που ξεκινά η σωστή συντήρηση των τροφίμων και η προστασία από βακτήρια και αλλοιώσεις. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο Oleksii Omelchenko, ερευνητής στο Quadram Institute με εξειδίκευση σε παθογόνους μικροοργανισμούς όπως η λιστέρια, πολλοί δεν γνωρίζουν αν το ψυγείο τους λειτουργεί σωστά.

Η καθηγήτρια Judith Evans από το Πανεπιστήμιο South Bank του Λονδίνου τονίζει σε άρθρο της στο The Conversation ότι αρκετά ψυγεία φτάνουν ακόμη και τους 15°C, μια θερμοκρασία που ευνοεί τον πολλαπλασιασμό επικίνδυνων βακτηρίων. Κι ενώ τα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν «έξυπνες» λειτουργίες, όπως οθόνες και αυτόματη παρακολούθηση αποθεμάτων, η βασική προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας και υγιεινής.

Δείτε παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε στην πράξη για να κρατήσετε τα τρόφιμα σας ασφαλή και φρέσκα για περισσότερο.

Η σωστή θερμοκρασία του ψυγείου

Η σωστή θερμοκρασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πρόληψη της ανάπτυξης βακτηρίων στο ψυγείο. Παρ’ ότι η ιδανική κυμαίνεται μεταξύ 0 και 5°C, στις περισσότερες οικιακές συσκευές καταγράφεται κατά μέσο όρο στους 5,3°C, δηλαδή λίγο πάνω από το ασφαλές όριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψύξη δεν είναι ομοιόμορφη σε όλα τα σημεία του ψυγείου και, όταν διακόπτεται για αρκετή ώρα, δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν τον γρήγορο πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τόσο σε αλλοίωση των τροφίμων, όσο και σε αυξημένο κίνδυνο τροφικών λοιμώξεων. Σύμφωνα με τους ειδικούς Omelchenko και Evans, κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου, η θερμοκρασία ανεβαίνει, ειδικά αν μείνει ανοιχτή για ώρα. Έτσι δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων.

Οργάνωση και καθαριότητα

Η σωστή οργάνωση στο εσωτερικό του ψυγείου μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ασφάλεια των τροφίμων σας. Το πίσω μέρος του ψυγείου είναι συνήθως το πιο κρύο σημείο, ενώ η πόρτα είναι το πιο ζεστό μέρος. Τοποθετώντας, λοιπόν, τα πιο ευαίσθητα προϊόντα, όπως το γάλα και το κρέας, στο πίσω μέρος του ψυγείου, διασφαλίζετε ότι θα παραμείνουν σε πιο χαμηλή θερμοκρασία. Αντίθετα, περιοχές όπως η πόρτα του ψυγείου είναι πιο ζεστές, άρα ακατάλληλες για την αποθήκευση ευπαθών τροφίμων. Εκεί, μπορείτε να αποθηκεύετε πιο ανθεκτικά προϊόντα, όπως τα αναψυκτικά.

Φροντίστε να καθαρίζετε τα λάστιχα της πόρτας, για να αποφεύγετε τη συσσώρευση μούχλας και βρωμιάς. Παράλληλα, απλές πρακτικές, όπως η χρήση περιστρεφόμενου δίσκου, θα σας βοηθήσει να έχετε καλύτερη πρόσβαση στα τρόφιμα και θα αποφύγετε να τα ανακατεύετε συνεχώς ή να αλλάζετε τη θέση τους χωρίς λόγο.

Επίσης, καλό είναι να αφήσετε χώρο μέσα στο ψυγείο, ώστε ο κρύος αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα. Εάν το ψυγείο είναι πολύ φορτωμένο, το κρύο δεν κυκλοφορεί σωστά και οι τροφές δεν διατηρούνται σε ασφαλείς συνθήκες.

Ποια τρόφιμα δεν χρειάζονται ψυγείο;

Για να είστε σίγουροι για την καλύτερη χρήση του ψυγείου και να μειώσετε την υπερφόρτωσή του, πρέπει να γνωρίζετε ποια τρόφιμα δεν χρειάζονται ψυγείο. Φρούτα και λαχανικά όπως οι ντομάτες, οι πατάτες και τα βερίκοκα, καθώς και το μέλι, μπορούν να αποθηκευτούν σε ξηρό, δροσερό μέρος εκτός ψυγείου. Έτσι, διασφαλίζετε ότι το ψυγείο σας παραμένει οργανωμένο και έχει χώρο για τα προϊόντα που όντως χρειάζονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Πώς θα προστατευτείτε από βακτήρια

Ακόμα και με ένα καλά οργανωμένο και καθαρό ψυγείο, η σωστή υγιεινή είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των τροφίμων σας. Όπως τονίζουν οι Omelchenko και Evans, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης για κάθε προϊόν και να καταναλώνετε τα τρόφιμα εντός των συνιστώμενων χρονικών περιόδων. Για παράδειγμα, τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται εντός 4 ωρών από τη στιγμή που τα βγάζετε εκτός ψυγείου. Επιπλέον, το συχνό πλύσιμο των χεριών πριν και μετά την προετοιμασία των τροφίμων είναι μια απλή, αλλά σημαντική συνήθεια για την αποφυγή μετάδοσης βακτηρίων.

Πρακτικά βήματα για ένα ασφαλές ψυγείο

Ελέγξτε τη θερμοκρασία του ψυγείου: Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο για να βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι κάτω από 5°C.

Αποθηκεύστε τα ευαίσθητα τρόφιμα στο σωστό σημείο: Βάλτε τα κρέατα και τα γαλακτοκομικά στο πίσω μέρος του ψυγείου, μακριά από την πόρτα.

Αποφύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για πολλή ώρα: Κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα, το ψυγείο ζεσταίνεται και τα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν πιο γρήγορα.

Κρατήστε το ψυγείο οργανωμένο και καθαρό: Χρησιμοποιήστε καλάθια και άλλα είδη οργάνωσης και καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση βρωμιάς.

Ακολουθήστε τους χρόνους κατανάλωσης και φροντίστε την προσωπική υγιεινή: Καταναλώστε τα τρόφιμά σας εντός της προτεινόμενης χρονικής περιόδου και πλύνετε τα χέρια σας συχνά.