Τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Κύπρο, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης σε ομιλία εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην ημερίδα «Από την Πρόληψη στην Ακρίβεια: Προώθηση της Καρδιαγγειακής Υγείας μέσω Καινοτομίας και Εξατομικευμένης Φροντίδας – Από την Επιστημονική Τεκμηρίωση στην Πραγματική Επίδραση» που συνδιοργανώνει η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μαζί με την Κυπριακή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης και το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη.

«Στην Κύπρο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου. Παρότι παλαιότερα ευθύνονταν για περίπου το 40% των θανάτων, σήμερα το ποσοστό έχει μειωθεί στο 24%. Το 87% αυτών αφορά άτομα άνω των 65 ετών» είπε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι οι συχνότερες αιτίες είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια, η καρδιακή ανεπάρκεια και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τόνισε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των θανάτων που σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις θα μπορούσε να περιοριστεί μέσω της έγκαιρης πρόληψης και είπε ότι η υιοθέτηση διαφορετικών τρόπων ζωής, όπως είναι η διακοπή του καπνίσματος, ο υγιεινός τρόπος διατροφής και η τακτική σωματική άσκηση μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα.

Αναφέρθηκε στο προσφάτως ανακοινωθέν Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τίτλο «Safe Hearts Plan» λέγοντας ότι αποτελεί τη δέσμευση της Ένωσης για ενδυναμωμένη και συνεταιριστική δράση στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, παρακολούθηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

«Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές για την καρδιαγγειακή υγεία πρέπει να παραμένουν ανθρωποκεντρικές. Η διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης σε προγράμματα πρόληψης και θεραπείας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων και η προστασία των ευάλωτων πληθυσμών αποτελούν κεντρικούς άξονες του έργου μας και ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αξίες του Σχεδίου. Η Κυπριακή Προεδρία, καλωσορίζει λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή της ΕΕ και ευθυγραμμίζει τις δράσεις της ως προς την υλοποίηση του Σχεδίου» είπε ο Υπουργός.

Ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της νόσου, επενδύει δυναμικά στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρόληψης, στην ενδυνάμωση του συστήματος υγείας με σύγχρονα εργαλεία, καθώς και στη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας. Σε στενή και αμφίδρομη επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα, στοχεύουμε στην εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων πολιτικών, που προάγουν την υγεία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες, σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε ο Υπουργός, έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί η Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, η οποία εστιάζει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης και έρευνας.

Τέλος, συνεχάρη θερμά τους διοργανωτές, τους διακεκριμένους ομιλητές και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της ημερίδας, η οποία τελεί και υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.



Πηγή: ΚΥΠΕ