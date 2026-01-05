Για ανεπαρκείς δομές και περιορισμένη κατανόηση κάνει λόγο ο Σύνδεσμος ΔΕΠΥ Κύπρου, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για έμπρακτη στήριξη, συντονισμένη δράση και σαφή δέσμευση όλων.

«Τα άτομα με ΔΕΠΥ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνική συμμετοχή — όχι λόγω έλλειψης δυνατοτήτων, αλλά λόγω ανεπαρκών δομών και περιορισμένης κατανόησης», αναφέρει ο σύνδεσμος σε μήνυμα για τη Νέα Χρονιά που υπογράφει η πρόεδρός του Μαρίνα Γεωργίου.

«Ο χρόνος που φεύγει άφησε πίσω του προσπάθειες, συνεργασίες και φωνές που διεκδίκησαν ορατότητα, αποδοχή και συμπερίληψη. Ο χρόνος που έρχεται, όμως, δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στις καλές προθέσεις. Απαιτεί έμπρακτη στήριξη, συντονισμένη δράση και σαφή δέσμευση», προσθέτει.

«Η ουσιαστική αλλαγή προκύπτει όταν η κοινωνία στέκεται ενεργά δίπλα στα άτομα με ΔΕΠΥ — όταν φορείς, εταιρείες και το κράτος επενδύουν στη γνώση, στη στήριξη και σε συμπεριληπτικές πολιτικές και πρακτικές», σημειώνει.

«Η νέα χρονιά μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για περισσότερη ενσυναίσθηση, λιγότερα εμπόδια και περισσότερους ασφαλείς και υποστηρικτικούς χώρους, όπου κάθε άτομο με ΔΕΠΥ θα μπορεί να είναι ο εαυτός του και να συμμετέχει ισότιμα», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ