Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς επαγγελματίες υγείας και φοιτητών επαγγελμάτων υγείας στο πλαίσιο του έργου Safe-R

Το ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο Safe-R – Safeguarding LGBTQI+ People’s Right to Health, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε επαγγελματίες και φοιτητές/τριες επαγγελμάτων υγείας για συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδεύσεις, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην παροχή συμπεριληπτικών και ισότιμων υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς Λεσβίες, Ομοφυλόφιλα, Αμφισεξουαλικά, Τράνς, Κουήρ, ‘Ιντερσεξ (ΛΟΑΤΚΙ+) άτομα.

Οι εκπαιδεύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου Safe-R και στοχεύουν στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος φροντίδας υγείας, χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς ή προκαταλήψεις.

Στόχος των εκπαιδεύσεων

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

Ενημερωθούν για θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου.

Αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες για την παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σε ένα ασφαλέστερο πλαίσιο χωρίς διακρίσεις.

Ενισχύσουν την επαγγελματική τους στάση, προάγοντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα υγείας.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο βασίζεται στον Οδηγό Συμπεριληπτικών Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας προς ΛΟΑΤΚΙ+ Άτομα και στην ερευνητική έκθεση του έργου Safe-R.

Σε ποιους απευθύνεται

1. Επαγγελματίες Υγείας

Η πρόσκληση αφορά επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων στο πεδίο της φροντίδας υγείας από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως ιατρούς, νοσηλευτικό, μαιευτικό, παραϊατρικό προσωπικό και ψυχολόγους.

2. Φοιτητές/τριες Επαγγελμάτων Υγείας

Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Ψυχολογίας και όλων των συναφών ειδικοτήτων υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή/και ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, πριν την είσοδό τους στον επαγγελματικό χώρο.

Ημερομηνίες και τοποθεσίες Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας (διάρκεια 1 ημέρα):

Λεμεσός: 22 Ιανουαρίου 2026

Λάρνακα: 26 Ιανουαρίου 2026

Λευκωσία: 5 και 27 Φεβρουαρίου 2026

Πάφος: 19 Φεβρουαρίου 2026

Ώρες: 08:30 – 15:30

Γλώσσα: Ελληνικά

Εκπαίδευση φοιτητών/τριών επαγγελμάτων υγείας (διάρκεια 2 ημέρες):

Λεμεσός: 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2026

Λευκωσία: 14 και 15 Φεβρουαρίου 2026

Ώρες: 08:30 – 15:30

Γλώσσα: Ελληνικά

Πιστοποίηση και οφέλη

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, όλα τα συμμετέχοντα άτομα θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για τους επαγγελματίες υγείας, η εκπαίδευση μοριοδοτείται με διεθνείς μονάδες συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαίων.

Διαδικασία συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου Safe-R.

Οι εκπαιδεύσεις θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένη ομάδα εκπαιδευτών του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού και της Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου έργου Safe-R, το οποίο στοχεύει στην προστασία και διασφάλιση του δικαιώματος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην υγεία.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Οι εκπαιδεύσεις αυτές αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της ισότιμης πρόσβασης στον τομέα της υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δέσποινα Μιχαηλίδου

Λειτουργός Προγράμματος Safe-R

[email protected]