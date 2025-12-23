Η J&J ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «εξωφρενική και προφανώς αντισυνταγματική» αφού καταδικάστηκε να πληρώσει 1,56 δισεκατομμύρια δολάρια σε γυναίκα από το Μέριλαντ.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η πούδρα για μωρά της εταιρείας προκάλεσε καρκίνο που συνδέεται με τον αμίαντο.

Ένορκοι κατέληξαν ότι η J&J και οι θυγατρικές της ευθύνονται για μη προειδοποίηση για αμίαντο στην πούδρα.

Η απόφαση αυτή είναι η μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει επιδικαστεί σε ένα άτομο στα 15 χρόνια σχετικών δικαστικών διαμαχών.

Συγκεκριμένα, ένορκοι σε δικαστήριο της Βαλτιμόρης κατέληξαν αργά τη Δευτέρα στο συμπέρασμα ότι η J&J, δύο από τις θυγατρικές της και η spin-off Kenvue ήταν υπεύθυνες για την παράλειψη να προειδοποιήσουν την Τσέρι Κραφτ ότι η πούδρα για μωρά περιείχε αμίαντο, τον οποίο ερευνητές έχουν συνδέσει με το μεσοθηλίωμα, μια μορφή καρκίνου.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που η J&J έχει δεχτεί μια σειρά από αποφάσεις σχετικά με την πούδρα για μωρά, αφού φέτος απέτυχε να χρησιμοποιήσει το δικαστήριο πτωχεύσεων για να επιβάλει τη διευθέτηση περισσότερων από 70.000 αγωγών σχετικά με το προϊόν της. Η απόφαση του Μέριλαντ επισκιάζει την αποζημίωση ύψους 966 εκατομμυρίων δολαρίων που επιδικάστηκε τον Οκτώβριο στην οικογένεια μιας γυναίκας από την Καλιφόρνια που πέθανε από μεσοθηλίωμα μετά από χρήση της πούδρας για μωρά με βάση το ταλκ της J&J για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Η J&J υποστηρίζει σταθερά ότι το ταλκ δεν προκαλεί καρκίνο και ότι δεν υπήρχε ποτέ αμίαντος στο προϊόν. Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι έχει εμπορευτεί κατάλληλα την πούδρα για μωρά για περισσότερα από 100 χρόνια.

«Θα ασκήσουμε αμέσως έφεση κατά αυτής της εξωφρενικής και προφανώς αντισυνταγματικής απόφασης, η οποία είναι το άμεσο αποτέλεσμα των σοβαρών σφαλμάτων που διέπραξε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο επέτρεψε στον δικηγόρο του ενάγοντος να γεμίσει το φάκελο της υπόθεσης με ακατάλληλες και προκατειλημμένες δηλώσεις και ισχυρισμούς», δήλωσε ο Ερικ Χάας, επικεφαλής του τμήματος δικαστικών διαφορών της J&J.

