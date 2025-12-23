Το έργο και τη συνεχή ανάπτυξη του Αιματολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ανέδειξε, μέσα από τις δηλώσεις του, ο Δρ. Λάμπρος Μπουραντάς, αιματολόγος του νοσηλευτηρίου, περιγράφοντας τη διαδρομή ενός τμήματος που δημιουργήθηκε ουσιαστικά «από το μηδέν» και εξελίσσεται σταθερά σε βασικό πυλώνα φροντίδας για την ευρύτερη περιοχή Λάρνακας – Αμμοχώστου.

Όπως εξήγησε, το αυτόνομο Αιματολογικό Τμήμα λειτουργεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μετά από πρωτοβουλία και πρόσκλησή του, σε ένα νοσοκομείο όπου μέχρι τότε υπήρχε αποκλειστικά το Τμήμα Θαλασσαιμίας, το οποίο εδώ και δεκαετίες εξυπηρετεί ασθενείς. Το υπάρχον τμήμα ενισχύθηκε πρόσφατα και με δεύτερο αιματολόγο, ενώ παράλληλα το ανεξάρτητο αιματολογικό ιατρείο λειτουργεί καθημερινά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, με σταθερή επέκταση των διαγνωστικών του δυνατοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εξετάζονται πλέον ασθενείς με όλο το φάσμα των αιματολογικών διαταραχών, όπως αναιμίες, πολυερυθραιμίες, διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων, αλλά και προβλήματα θρόμβωσης και πήξης. Ο αρχικός έλεγχος γίνεται μέσω της γενικής αίματος στο εργαστήριο, με στόχο τη σωστή διάγνωση και παρακολούθηση των περιστατικών.

Ο Δρ. Μπουραντάς υπογράμμισε ότι το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η ενίσχυση της θεραπευτικής προσέγγισης, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους ασθενείς, για τους οποίους η μετακίνηση προς τη Λευκωσία ή άλλα κέντρα δεν είναι πάντοτε εύκολη. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι οι ασθενείς να μπορούν να λαμβάνουν ποιοτική θεραπεία και φροντίδα σε τοπικό επίπεδο, χωρίς την επιβάρυνση των συνεχών μετακινήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο γεγονός ότι το Νοσοκομείο Λάρνακας λειτουργεί σε άμεση διασύνδεση με την επαρχία Αμμοχώστου, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό ασθενών από την ευρύτερη περιοχή. Αυτό, όπως σημείωσε, αυξάνει σημαντικά τον όγκο περιστατικών που καλείται να διαχειριστεί το αιματολογικό τμήμα, καθιστώντας επιτακτική την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο κενό που εξακολουθεί να υπάρχει σε ογκολογικές υπηρεσίες. Όπως δήλωσε, σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου καταβάλλεται προσπάθεια για την ανάπτυξη ογκολογικής φροντίδας, με αιχμή τη δημιουργία μονάδας ημερήσιας νοσηλείας στο νέο κτίριο του νοσοκομείου, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει με το νέο έτος. Στη μονάδα αυτή θα μπορούν να εξυπηρετούνται ασθενείς τόσο με αιματολογικά όσο και με ογκολογικά νοσήματα, με δυνατότητα μεταγγίσεων αίματος και αιμοπεταλίων, καθώς και χορήγησης παρεντερικών θεραπειών, όπως ανοσοσφαιρίνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία της ημερήσιας νοσηλείας θα αποτελέσει καθοριστική αναβάθμιση για το νοσοκομείο και θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση σε ασθενείς που αδυνατούν να μετακινηθούν σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα και σε άλλες πόλεις, ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.

Τέλος, ο Δρ. Μπουραντάς επισήμανε ότι το αιματολογικό τμήμα έχει σχεδόν καθημερινή δραστηριότητα, καθώς οι αιματολογικές εξετάσεις πραγματοποιούνται όχι μόνο τις καθημερινές αλλά και τα Σάββατα, με λήψη εξετάσεων αίματος μέχρι αργά το απόγευμα, περίπου έως τις επτά. Όπως τόνισε, η διευρυμένη αυτή λειτουργία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για μεγάλο αριθμό πολιτών που χρειάζονται άμεση και συνεχή πρόσβαση σε αιματολογικό έλεγχο και παρακολούθηση.