Δεν έχουν υπάρξει οποιαδήποτε περιστατικά αφθώδους πυρετού (ΑΠ) στις υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας περιοχές, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ενώ σημειώθηκε ότι λαμβάνονται τα δέοντα προληπτικά μέτρα. Επίκειται η κάθοδος ομάδας εμπειρογνωμόνων της EU Veterinary Emergency Team της Επιτροπής, για επί τόπου ανασκόπηση και διερεύνηση του περιστατικού, πιθανόν εντός της εβδομάδας.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το αν υπήρξαν περιστατικά αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, αναφέρθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι, δεν έχουν υπάρξει οποιαδήποτε περιστατικά αφθώδους πυρετού στις υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας περιοχές.

«Προς τούτο λαμβάνονται τα δέοντα προληπτικά μέτρα και επιπρόσθετα επίκειται η κάθοδος ομάδας εμπειρογνωμόνων της EU Veterinary Emergency Team της Επιτροπής, για επί τόπου ανασκόπηση και διερεύνηση του περιστατικού», αναφέρθηκε.

Σε ερώτηση αν γίνονται εμβολιασμοί κατά του αφθώδους πυρετού, σημειώθηκε ότι δεν εφαρμόζεται εμβολιασμός κατά της ασθένειας αυτής στις υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας περιοχές καθώς, βάσει της Ενωσιακής Κτηνιατρικής Νομοθεσίας δεν προβλέπεται η σε προληπτική βάση εφαρμογή εμβολιασμού κατά του ΑΠ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο επείγων κατασταλτικός ή προστατευτικός εμβολιασμός είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε κράτος-μέλος μετά την επιβεβαίωση εμφάνισης κρουσμάτων ΑΠ», σημειώθηκε. «Πριν την έναρξη δε του εμβολιασμού, το κράτος-μέλος οφείλει να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη-μέλη διεξοδική για το θέμα πληροφόρηση (π.χ. είδη ζώων που θα εμβολιαστούν, εκτιμώμενος αριθμός των ζώων που θα εμβολιαστούν, εκτιμώμενη διάρκεια του εμβολιασμού, τύπος και εμπορική ονομασία του εφαρμοζόμενου εμβολίου)» αναφέρθηκε.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η πολιτική του εμβολιασμού «πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συνέπειες που έχει ο εμβολιασμός στο επίσημο καθεστώς του ΑΠ, όπως αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH) και, ως εκ τούτου, τους περιορισμούς που τίθενται στη μετακίνηση των ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης».

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε ότι δεν εφαρμόζεται εμβολιασμός κατά του ΑΠ έχοντας το καθεστώς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων της χώρας επίσημα απαλλαγμένης από ΑΠ χωρίς την εφαρμογή εμβολιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, «λαμβάνουν όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα και ενέργειες» για διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων, της δημόσιας υγείας, της διαθεσιμότητας στο κοινό ασφαλών ζωοκομικών προϊόντων και της απρόσκοπτης διεξαγωγής του ενωσιακού εμπορίου και του εμπορίου με τρίτες χώρες.

Διαβάστε επίσης: ΠΟΕΔ: Τη Δευτέρα να μην περάσει κάτι που θα διαιωνίζει την αναταραχή

Πηγή: ΚΥΠΕ