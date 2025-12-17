Ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση νέου παρακλαδιού της γρίπης τύπου Α (Η3Ν2), με αυξημένη μεταδοτικότητα, όπως ανέφερε ο Δρ. Πέτρος Καραγιάννης, Καθηγητής Μοριακής Ιολογίας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο». Όπως σημείωσε, «πρόκειται για έναν ιό που προέρχεται από το στέλεχος Η3Ν2, το οποίο θεωρούσαμε ότι θα κυκλοφορήσει φέτος στην κοινότητα».

Παραλλαγή με επτά μεταλλάξεις

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το αρχικό στέλεχος Η3Ν2 περιλαμβάνεται στο εποχικό εμβόλιο της γρίπης, ωστόσο η εικόνα διαφοροποιήθηκε τους τελευταίους μήνες. «Τον Ιούνιο ο συγκεκριμένος ιός απέκτησε επτά μεταλλάξεις που τον διαφοροποιούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια ανησυχία κατά πόσο το εμβόλιο θα τον πιάνει πολύ καλά».

Ήπια νόσηση αλλά αυξημένη μεταδοτικότητα

Παρά τις μεταλλάξεις, ο Δρ. Καραγιάννης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τη βαρύτητα της νόσου. «Οι επιστήμονες θεωρούν ότι, αν νοσήσει κάποιος, θα νοσήσει πιο ήπια και τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να νοσηλευτεί», είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι «επειδή στην κοινότητα δεν υπάρχει καμία ανοσία για το συγκεκριμένο στέλεχος, πολλοί θεωρούν ότι έχει αυξημένη μεταδοτικότητα».

Το εμβόλιο προστατεύει από τρία στελέχη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία του εμβολιασμού. Όπως ανέφερε ο καθηγητής, «το εμβόλιο περιέχει ακόμα έναν Α΄ ιό της γρίπης, τον Η1Ν1, και έναν της γρίπης Β». Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι «η σύσταση είναι να μην αποφύγουμε να εμβολιαστούμε, διότι θα προστατευτούμε τουλάχιστον έναντι τριών πιθανών μολύνσεων».

Αυξημένα κρούσματα σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία

Η ραγδαία εξάπλωση του ιού καταγράφεται ήδη σε πολλές χώρες. «Αυτό είναι που βλέπουμε όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στις ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «στην Άπω Ανατολή, και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, αναφέρονται αυξημένοι αριθμοί κρουσμάτων και νοσηλειών».

Σχεδόν βέβαιη η έλευση στην Κύπρο

Σε ερώτηση για την Κύπρο, ο Δρ. Καραγιάννης ήταν ξεκάθαρος: «Φυσικά και θα έρθει και στην Κύπρο, αν δεν είναι ήδη εδώ». Όπως εξήγησε, «λόγω των Χριστουγέννων, αρκετοί φοιτητές που φοιτούν στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα, όπου ήδη υπάρχει ο ιός, ενδέχεται να μας τον φέρουν σε μεγάλους αριθμούς».

Γιορτές και αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης

Όπως επεσήμανε, η εορταστική περίοδος ευνοεί τη διασπορά των ιών. «Τα Χριστούγεννα είναι η περίοδος των συνευρέσεων», είπε, σημειώνοντας ότι «θα έχουμε την έγνοια μήπως κολλήσουμε όχι μόνο τη γρίπη, αλλά και τον RSV, τους κορονοϊούς και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού».

Πιο έντονα τα συμπτώματα

Αναφερόμενος στην κλινική εικόνα, ο καθηγητής εξήγησε ότι «τα συμπτώματα είναι λίγο πιο έντονα από ό,τι στην κανονική γρίπη». Όπως περιέγραψε, περιλαμβάνουν «πονοκέφαλο, πυρετό, πονόλαιμο, ξηρό βήχα, καταρροή και εφίδρωση», ενώ χαρακτηριστικό της γρίπης είναι «οι έντονοι πόνοι στις κλειδώσεις και στους μύες, όπου ο ασθενής πολλές φορές νομίζει ότι πέρασε οδοστρωτήρας από πάνω του».

Πότε πρέπει να δούμε γιατρό

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν τα συμπτώματα επιμένουν. «Όταν ο πυρετός διαρκεί πέραν των τριών ημερών, υπάρχει δύσπνοια ή σύγχυση, τότε πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτούμε γιατρό», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι «μία από τις επιπλοκές της γρίπης είναι η ανάπτυξη πνευμονίας».

Προσοχή στις αντιβίωσεις για ιογενείς λοιμώξεις

Ο Δρ. Καραγιάννης ξεκαθάρισε ότι «αντιβίωση δεν γίνεται σε ιογενείς λοιμώξεις». Όπως είπε, «μόνο εάν υπάρξουν επιπλοκές δίνεται αντιβίωση και δεν πρέπει να επιμένουμε αν ο γιατρός κρίνει ότι δεν είναι αναγκαίο». Αντίθετα, σημείωσε ότι «υπάρχουν δύο αντιϊκά φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου ενδείκνυται».

Προστασία ευάλωτων ομάδων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ευάλωτες ομάδες. «Ο ιός επιτίθεται στα μικρά παιδιά, στους ηλικιωμένους, στα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες αλλά και στις εγκύους», ανέφερε, τονίζοντας ότι «τα εμβόλια έπρεπε ήδη να είχαν γίνει από όσους ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες».

Αυτοπροστασία και ανάρρωση στο σπίτι

Κλείνοντας, ο καθηγητής κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τα βασικά μέτρα πρόληψης. «Χρειάζεται προσωπική υγιεινή», είπε, προσθέτοντας ότι «αν έχουμε συμπτώματα, κάνουμε τεστ ώστε να μη βοηθούμε στη διασπορά». Όπως κατέληξε, «όταν κάποιος είναι γριπωμένος, περιορισμός στο σπίτι, πολλά υγρά, βιταμίνη C και ξεκούραση είναι απολύτως αναγκαία για να ανανήψει».



Διαβάστε επίσης: Πέρασε η εισήγηση Χατζηπαντέλα για κοινή προμήθεια φαρμάκων με κράτη της ΕΕ