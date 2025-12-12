Ιδιαίτερη ικανοποίηση για την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης ανάμεσα στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) χθες, 11 Δεκεμβρίου εξέφρασε το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ενδυνάμωση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των ιατρών και των οργανωμένων ασθενών, δύο βασικών πυλώνων του συστήματος υγείας. Το μνημόνιο καθορίζει ένα πλαίσιο συνεννόησης και κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την προώθηση θεμάτων ανταλλαγής γνώσης, βελτίωσης διαδικασιών και ενίσχυσης του διαλόγου γύρω από ζητήματα που αφορούν τους ασθενείς και την ιατρική κοινότητα, προστίθεται.

Η συμφωνία αυτή, συνεχίζει, αναδεικνύει ότι η συνεργασία μεταξύ ιατρών και ασθενών δεν είναι μόνο επωφελής, αλλά και απαραίτητη για ένα σύγχρονο, σύστημα υγείας, που λειτουργεί με διαφάνεια, προσβασιμότητα και αλληλοσεβασμό.

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον διάλογο, την κοινή δράση και τη συνεχή πρόοδο στον τομέα της υγείας, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας στο σύνολό της.



Πηγή: ΚΥΠΕ