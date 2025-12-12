Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει την ενίσχυση της στελέχωσης με νοσηλευτές και την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας του νοσηλευτικού επαγγέλματος, έδωσε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κηρύσσοντας την έναρξη του 32η Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ).

Στον χαιρετισμό του στο συνέδριο, που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό, ο νέος Υπουργός Υγείας υπέδειξε ότι στόχος του είναι να συνεργαστεί και να ακούσει τις εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων, για το καλό της υγείας, υπογραμμίζοντας πως «επένδυση στο νοσηλευτικό και μαιευτικό επάγγελμα είναι επένδυση στη συνέχεια, στη σταθερότητα και στην ανθεκτικότητα του Συστήματος Υγείας και της κοινωνίας μας».

Η επιλογή της φετινής θεματικής του συνεδρίου «Νοσηλευτές και Μαίες: Το κλειδί για ισχυρές κοινωνίας και οικονομίες», ανέφερε ο κ.Χαραλαμπίδης, δεν είναι μόνο συμβολική, αλλά αντανακλά μια διεθνώς καταγεγραμμένη αλήθεια. «Οι νοσηλευτές και οι μαίες αποτελούν πυλώνα σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης», είπε και πρόσθεσε πως «η ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους πολίτες, η λειτουργικότητα των συστημάτων υγείας και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στη δημόσια υγεία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το δικό τους έργο».

Λέγοντας ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου το Σύστημα Υγείας εξελίσσεται, προσαρμόζεται και αναδιαμορφώνεται, υπέδειξε πως «οι ανάγκες αυξάνονται και η ζήτηση για εξειδικευμένο νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό είναι πλέον δεδομένη, ενώ η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελεί μόνο κυπριακό ζήτημα αλλά μια ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα».

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, σημείωσε, το Υπουργείο Υγείας έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην εκστρατεία προσέλκυσης νέων στο επάγγελμα της νοσηλευτικής, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, τα σχολεία και τους κοινωνικούς φορείς.

Στόχος, πρόσθεσε, είναι «να ενθαρρύνουμε τους νέους να επιλέξουν ένα επάγγελμα υψηλής επιστημονικής αξίας, με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης και με καθοριστική συμβολή στη δημόσια υγεία". Ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της εκστρατείας, που πραγματοποιείται κατά τα δυο τελευταία χρόνια, είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών νοσηλευτικής, η οποία ξεπερνά το 85%.

Απευθυνόμενος προς τους νοσηλευτές/τριες και μαίες, ο κ.Χαραλαμπίδης είπε πως «το επάγγελμά σας χαρακτηρίζεται από επιστημονική γνώση, κλινική κρίση, ηθική ευθύνη και βαθύ σεβασμό προς τον άνθρωπο» και ότι «η συμβολή σας δεν περιορίζεται στη θεραπεία, αλλά εκτείνεται στην πρόληψη, στην υποστήριξη των οικογενειών, στην εκπαίδευση των ασθενών, στη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων και στην προάσπιση της δημόσιας υγείας».

Υποδεικνύοντας πως η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει έμπρακτα αυτή την προσφορά, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει την ενίσχυση της στελέχωσης, την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, την αναγνώριση εξειδικεύσεων και την υποστήριξη της επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης των νοσηλευτών και μαιών.

Κηρύσσοντας την έναρξη του 32ου Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό της Πολιτείας προς το έργο και την αφοσίωση των νοσηλευτών/τριών και μαιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ