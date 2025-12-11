Την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά κατέχει η Κύπρος στην επίτευξη ιικής καταστολής, για όλα τα άτομα που ζουν με τον ιό HIV, δήλωσε την Πέμπτη, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, η οποία ανέφερε ότι ιδιαίτερα τιμητικό για την Κύπρο είναι και το γεγονός ότι για το 2024 συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς την επίτευξη των στόχων 95-95-95, ξεπερνώντας το 98% σε όλους τους δείκτες.

Σε χαιρετισμό της, στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS, η Δρ. Κωνσταντίνου τόνισε ότι τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών υγείας της χώρας, της συστηματικής δουλειάς των επαγγελματιών του τομέα και της στενής συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών.

«Η ημέρα αυτή», ανέφερε, «υπενθυμίζει ότι η πρόληψη, η ενημέρωση και η πρόσβαση στη φροντίδα παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της εθνικής μας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα και η συνολική πρόοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υλοποίηση των παγκόσμιων στόχων HIV/AIDS, όπως αυτοί καθορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πολιτικές πρόληψης που ενισχύονται συνεχώς, με πιο σημαντική την εισαγωγή της προφυλακτικής αγωγής PrEP από τον Οκτώβριο του 2025, καθώς και στην αναβάθμιση των μηχανισμών διάγνωσης και φροντίδας για έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπεία.

«Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να ενισχύει τις πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων, με την εισαγωγή, από τον Οκτώβριο του 2025, της προφυλακτικής αγωγής PrEP και την αναβάθμιση των μηχανισμών διάγνωσης και φροντίδας, με στόχο την έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπεία, την άρση του στίγματος και τη διασφάλιση της υγειονομικής ισότητας για όλους», είπε.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας, «Υπερβαίνουμε τις προκλήσεις, επαναπροσδιορίζουμε την ανταπόκρισή μας στον HIV/AIDS», αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με την Δρ. Κωνσταντίνου, το όραμα του Υπουργείου Υγείας για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και χωρίς κοινωνικό στίγμα, με στόχο τον πλήρη τερματισμό του AIDS ως απειλή για τη δημόσια υγεία μέχρι το 2030.

