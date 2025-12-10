Ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ανακοίνωσε την Τετάρτη την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Τροποποιητικού Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2025», με το, οποίο, όπως σημείωσε, προωθείται μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) αφού πλέον σε αυτό θα εκπροσωπείται και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι κατόπιν αξιολόγησης αιτήματος από την ΟΣΑΚ για εκπροσώπηση των ασθενών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα της ενεργούς συμμετοχής των ασθενών σε θέματα που άπτονται της οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγείας, κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ για συμμετοχή και εκπροσώπου της ΟΣΑΚ που θα αντιπροσωπεύει τους ασθενείς.

«Με τη συμμετοχή εκπροσώπου των ασθενών στο Διοικητικό Συμβούλιο ενισχύεται σημαντικά η ενεργός φωνή των ασθενών στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας», υπογράμμισε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ