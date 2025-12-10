Η έκθεση των γυναικών και των παιδιών στη βία, αν και αποτελεί υποτιμημένη παγκόσμια πρόκληση δημόσιας υγείας, συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, όπως διαπιστώνει έρευνα του Ινστιτούτου «Institute for Health Metrics and Evaluation» του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον που δημοσιεύεται στο περιοδικό «The Lancet».

Υπολογίζεται ότι το 2023 πάνω από ένα δισεκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω είχαν υποστεί σεξουαλική επίθεση κατά την παιδική ηλικία και 608 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες στην ίδια ηλικιακή ομάδα είχαν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο. Την ίδια χρονιά η σεξουαλική βία κατά παιδιών συσχετίστηκε με 290.000 θανάτους παγκοσμίως, ενώ η βία κατά γυναικών από σύντροφο συσχετίστηκε με 145.000 θανάτους. Μάλιστα, οι συγγραφείς της μελέτης εκτιμούν ότι σχεδόν 30.000 γυναίκες σκοτώθηκαν από τους συντρόφους τους το 2023.

Στις γυναίκες ηλικίας 15-29 ετών, η βία από ερωτικό σύντροφο και η σεξουαλική βία κατά των παιδιών κατατάσσονται παγκοσμίως στην τέταρτη και πέμπτη θέση, αντίστοιχα, μεταξύ των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με πρόωρο θάνατο και αναπηρία. Στα αγόρια η σεξουαλική βία κατά παιδιών κατατάσσεται ενδέκατη.

Εκτιμήσεις δείχνουν ότι η βία από σύντροφο ευθύνεται για πάνω από το 20% της απώλειας υγείας λόγω άγχους, αυτοτραυματισμού και τραυματισμών ή ανθρωποκτονιών, ενώ η σεξουαλική βία κατά παιδιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, βουλιμία, άσθμα και διαβήτη.

Συνολικά η σεξουαλική βία κατά των παιδιών συνδέθηκε με 14 αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία, ενώ η βία κατά των γυναικών από συντρόφους με οκτώ.

«Τα ευρήματα αυτά καθιστούν το ζήτημα αδιαμφισβήτητο: η βία δεν είναι απλώς κοινωνικό πρόβλημα που περιστασιακά επηρεάζει την υγεία. Είναι κορυφαία αιτία θανάτου και αναπηρίας που απαιτεί ολοκληρωμένη δράση δημόσιας υγείας», σημειώνει η Ελληνίδα καθηγήτρια του IHME και μία από τους συγγραφείς της μελέτης, Εμμανουέλα Γακίδου.



