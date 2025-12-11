Υπηρεσίες Υγείας Υψηλού Επιπέδου με Επίκεντρο τον Ασθενή

Δρα Γιώργου Ιωαννίδη – MD, PhD

Παθολόγου – Ογκολόγου

Το Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας αποτελεί την ιστορική συνέχεια και εξέλιξη του πρώτου ογκολογικού κέντρου που λειτούργησε στην Κύπρο. Σήμερα στεγάζεται στη νότια πτέρυγα του νέου Νοσοκομείου και περιλαμβάνει θάλαμο νοσηλείας, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και εξωτερικά ιατρεία τακτικής παρακολούθησης, τα οποία έχουν διαπιστευθεί από τον διεθνή οργανισμό Canada Accreditation.

Για όλους όσοι εργάζονται στο Τμήμα, ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων και υψηλού επιπέδου ογκολογικών υπηρεσιών, βασισμένων στα διεθνή πρότυπα, με σταθερό επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενή.

Για την επίτευξη της αποστολής μας εφαρμόζουμε τις αρχές της διεπιστημονικής και εξατομικευμένης προσέγγισης του καρκίνου, εργαζόμαστε με επαγγελματισμό, αξιοποιούμε την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και την έρευνα.

Το Τμήμα είναι ενταγμένο χωροταξικά και λειτουργικά στο μεγαλύτερο δημόσιο νοσηλευτήριο τεταρτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας και συνεργάζεται στενά με όλα τα ιατρικά και διαγνωστικά Τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει ολοκληρωμένη φροντίδα σε όλη τη διαδρομή της νόσου, έγκαιρη και πολύπλευρη αντιμετώπιση επιπλοκών, καθώς και αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων ή επειγόντων ογκολογικών περιστατικών που απαιτούν συντονισμό πολλών ειδικοτήτων.

Όλα τα περιστατικά συζητούνται διεξοδικά στα εξειδικευμένα Ογκολογικά Συμβούλια του Νοσοκομείου, όπου για κάθε ασθενή διαμορφώνεται το βέλτιστο θεραπευτικό πλάνο, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά του ασθενή και του όγκου.

Οι ασθενείς μας έχουν πρόσβαση σε όλα τα αντικαρκινικά φάρμακα που διατίθενται στη χώρα, τόσο στις κλασικές χημειοθεραπείες όσο και στις νεότερες καινοτόμες θεραπείες — ανοσοθεραπείες, θεραπείες στόχευσης και άλλους βιολογικούς παράγοντες. Στο Ιστοπαθολογικό Τμήμα διενεργούνται οι απαραίτητες μοριακές εξετάσεις που καθορίζουν την επιλογή της πλέον κατάλληλης θεραπείας.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φροντίδας, παράλληλα με τις αντικαρκινικές θεραπείες, παρέχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες ανακουφιστικής αγωγής, φυσικής αποκατάστασης, διατροφολογικής καθοδήγησης και ψυχολογικής στήριξης από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας εντός του Νοσοκομείου, καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες. Ενδεικτικά, συνεργαζόμαστε στενά με το Ιατρείο Διαχείρισης Πόνου και τους κλινικούς ψυχολόγους.

Πέραν του πολύπλευρου κλινικού έργου, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής και έχει σημαντική παρουσία στην επιστημονική έρευνα, μέσω προγραμμάτων και συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και διεθνείς ερευνητικές ομάδες. Το έργο αυτό έχει οδηγήσει σε παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και σε δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα ιατρικά περιοδικά.

Ένα από τα αντικείμενα έρευνας και ειδικού ενδιαφέροντος στα οποία προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία είναι η ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη παράμετρο, ιδιαίτερα σημαντική κατά τη λήψη των θεραπευτικών μας αποφάσεων.

Ο ΟΚΥπΥ, ως ο μεγαλύτερος δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, επενδύει σταθερά στην αναβάθμιση των υποδομών, του εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της φροντίδας που προσφέρεται στους ασθενείς. Μέσα από τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας, ο Οργανισμός ενισχύει την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε όλα τα νοσηλευτήριά του.

