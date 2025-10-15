Τα βακτήρια και τα μικρόβια φαίνεται πως έχουν βρει τον τρόπο να αντισταθούν ακόμη και στη δύναμη των αντιβιοτικών, αναπτύσσοντας ανθεκτικότητα που καθιστά τη θεραπεία ολοένα και δυσκολότερη. Το φαινόμενο αυτό, που αποτελεί μια από τις πιο ανησυχητικές εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης του Δρ. Πέτρου Καραγιάννη, Καθηγητή Μικροβιολογίας και Μοριακής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στην εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι».

Όπως αποκάλυψε ο Δρ. Καραγιάννης, η μικροβιακή αντοχή έχει οδηγήσει ήδη σε τραγικά αποτελέσματα: καταγράφηκαν 140 θάνατοι που αποδόθηκαν άμεσα σε ανθεκτικά μικρόβια και άλλοι 547 που σχετίζονται με αυτή τη συνεχή αυξητική τάση. «Το φαινόμενο έχει ενταθεί ιδιαίτερα την περίοδο 2020-2025», σημείωσε ο καθηγητής, υπογραμμίζοντας πως η ανθεκτικότητα σε ορισμένα βακτήρια έχει αυξηθεί κατά 50% σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στην Αφρική το ποσοστό φτάνει το 70%.

«Χάνουμε ένα από τα σημαντικότερα όπλα μας, την αντιβίωση», προειδοποίησε. Οι φαρμακευτικές εταιρείες, πρόσθεσε, προσπαθούν εδώ και χρόνια να ανακαλύψουν μια νέα γενιά αντιβιοτικών, ωστόσο οι προσπάθειες αυτές μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Στη μάχη αυτή, έχει επιστρατευθεί πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την ανάπτυξη συνθετικών φαρμάκων ικανών να αντιμετωπίσουν τα πολυανθεκτικά μικρόβια.

Ο Δρ. Καραγιάννης τόνισε την ανάγκη οι γιατροί να συνταγογραφούν αντιβιοτικά με φειδώ και οι ασθενείς να τηρούν πιστά τη δοσολογία και τη διάρκεια της θεραπείας. «Η πρόωρη διακοπή της αντιβίωσης επιτρέπει στα βακτήρια να αναπτύξουν αντίσταση», εξήγησε, ενώ προειδοποίησε και κατά της αυθαίρετης λήψης ή ανταλλαγής φαρμάκων χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών, υπογράμμισε, είναι από τους κύριους λόγους που τα μικρόβια έχουν γίνει πιο ισχυρά και απειλητικά.

Ενδεικτικά, ανέφερε πως τα πολυανθεκτικά βακτήρια δεν περιορίζονται πλέον στα νοσοκομεία, αλλά εντοπίζονται και στην κοινότητα, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο μετάδοσης.

Κλείνοντας, ο καθηγητής υπενθύμισε πως σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών και επεσήμανε τη σημασία αυτής της απλής, αλλά ζωτικής συνήθειας. «Με τα χέρια μας μπορούμε να μεταφέρουμε παθογόνα στο σώμα μας. Το σωστό πλύσιμο των χεριών παραμένει η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στις λοιμώξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

