Αναλαμβάνει από τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, επισήμως τα καθήκοντά του ο πρώτος Συνήγορος του Ασθενούς, Μάριος Χαραλαμπίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ιστορικού θεσμού για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο ίδιος, μετά από την πρώτη συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη Δαμιανό, τόνισε ότι «οι ασθενείς αποκτούν φωνή», προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ενός σύγχρονου και δομημένου μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασθενών.

Όπως είπε ο κ. Χαραλαμπίδης, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του με συναισθήματα απόλυτης ευθύνης και πλήρως συνειδητοποιημένος για τον ρόλο που αναλαμβάνει, κάνοντας λόγο για «ιστορικό σταθμό» στον τομέα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασθενών.

Σε σχέση με τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υγείας, είπε ότι έγινε ώστε να δουν τις αρχικές λεπτομέρειες, ενώ έχει καθοριστεί ότι την ερχόμενη Δευτέρα είναι η ημέρα που να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του.

«Θα στήσουμε έναν ολόκληρο μηχανισμό, έναν απόλυτα δομημένο και σωστό σύστημα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και το επόμενο διάστημα, οπωσδήποτε, όταν θα ολοκληρωθούν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες, θα μπορέσουμε να μπει σε ισχύ και ολόκληρη διαδικασία», σημείωσε.

Σε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα για την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους, ο νέος Συνήγορος είπε ότι «οπωσδήποτε, πέραν από τον μηχανισμό, υπάρχει και το πλαίσιο της διαφώτισης των πολιτών, σε σχέση με το πως μπορούν να υποβάλουν τα παράπονα, ποια είναι τα δικαιώματά τους και ποιος είναι ολόκληρος ο μηχανισμός».

«Άρα, πολύ σωστά, είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο εμπίπτει μέσα σε αυτόν τον νέο ρόλο, σε αυτόν τον νέο μηχανισμό. Οι πολίτες να ξέρουν τι και πώς να κάνουν σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματά τους», είπε.

Αναφερόμενος στον στόχο του νέου θεσμού, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε πως «το ότι οι ασθενείς θα έχουν πλέον θεσμοθετημένα φωνή και θα υπάρχει ένας μηχανισμός, στον οποίο θα καταγράφονται και θα τυγχάνουν χειρισμού τα παράπονα, αλλά και οποιοδήποτε θέμα να έχει να κάνει με τα δικαιώματά τους, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό».

Σημείωσε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, εφόσον στηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός, για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία θα υπάρχει ένα σύγχρονο σύστημα προστασίας ασθενών.

Σε σχέση με τα δικαιώματα, ανέφερε πως υπάρχουν δεκατέσσερα βασικά δικαιώματα, όπως ορίζει και η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Δικαιωμάτων των Ασθενών, οπότε συμπλήρωσε «μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα λειτουργήσουμε».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανού, υπογράμμισε τη σημασία και τους στόχους του νέου θεσμού.

«Η έναρξη αυτού του θεσμού, είναι μια μεγάλη ημέρα για τον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα για τον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών», είπε ο αρμόδιος Υπουργός.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κ. Χαραλαμπίδης «θα είναι η γέφυρα των ασθενών μαζί με το σύστημα υγείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε και να λύνουμε προβλήματα τα οποία υπάρχουν και θα υπάρχουν κατά καιρούς».

