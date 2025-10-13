Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο προϊστάμενος νοσηλευτικός λειτουργός της Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ, Άνθος Γιαναπής, μίλησε για τη σημασία της πρόληψης, της αποστιγματοποίησης και της πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες ψυχικής φροντίδας.

Ο κ. Γιαναπής επεσήμανε ότι η ψυχική υγεία για χρόνια θεωρούνταν «ο φτωχός συγγενής» του συστήματος υγείας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου. «Έχουμε πάψει να είμαστε ο φτωχός συγγενής. Με τη στήριξη του ΟΚΥπΥ λειτουργούν νέες δομές, όπως το νέο νοσηλευτήριο Αθαλάσσας και ξενώνες υποστηριζόμενης διαβίωσης στην κοινότητα», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας. «Η ψυχική ασθένεια δεν πρέπει να είναι ταμπού. Οι ψυχιατρικές μονάδες δεν είναι “κολαστήρια”, αλλά η ελπίδα για τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 17,2% του πληθυσμού ζει με προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ 1,6% ανέφερε ότι βίωσε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα τον τελευταίο χρόνο. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής, το άγχος, οι οικονομικές πιέσεις και οι κοινωνικές ανισότητες αποτελούν βασικούς στρεσογόνους παράγοντες.

Απαντώντας σε ερώτηση τηλεθεάτριας για την ψυχολογική βία στα παιδιά, ο κ. Γιαναπής σημείωσε ότι η κυβέρνηση και ο ΟΚΥπΥ υλοποιούν προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και στήριξης για παιδιά και εφήβους, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πρόνοιας. Όπως είπε, «ίσως το μόνο που μας λείπει είναι το marketing», ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη ενημερωτικής καμπάνιας για το κοινό.

Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την κοινωνία:

«Η ψυχική υγεία δεν αφορά τους άλλους — αφορά όλους μας. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος, αβοήθητος ή στιγματισμένος επειδή βίωσε ψυχολογικές δυσκολίες».