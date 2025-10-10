Στόχος μας είναι να καταρρίψουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να συνοδεύουν τα θέματα ψυχικής υγείας, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανού σε εκδήλωση στη Λευκωσία για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Το «Μίνι φεστιβάλ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, αλλά και τις δημιουργικές θεραπείες», στο κάτω διάζωμα της Πλατείας Ελευθερίας, διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Προστασίας της Ψυχικής Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, που γιορτάζεται στις 10 Οκτωβρίου.

Κανένας άνθρωπος, είπε ο Υπουργός στην ομιλία του, δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος ή στιγματισμένος, προσθέτοντας ότι η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας και η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας αποτελούν δικαίωμα και όχι προνόμιο.

"Εντοπίζοντας την ανάγκη για κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ψυχική υγεία, μέσω της Διεύθυνσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που είχαν τον συνολικό συντονισμό, προχωρήσαμε στην εκπόνησή της σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τα έτη 2025–2028" υπενθύμισε ο Υπουργός.

Ανέφερε πως στο πλαίσιο χάραξης πολιτικής για την ψυχική υγεία, προωθήθηκε το Σχέδιο Δράσης σε βάθος τριετίας, στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους πολίτες του τόπου μας, μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.

Μέσα από τέτοιες εκστρατείες, που γίνονται σήμερα σε όλες τις επαρχίες, ανέφερε, θέλουμε να προωθήσουμε μια κοινωνία πιο ανεκτική, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη.

Ευχαρίστησε τον Δήμο Λευκωσίας, ο οποίος φιλοξενεί την εκδήλωση η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας της Ψυχικής Υγείας, ενώ ευχαρίστησε και τις Μονάδες Εργασιακής Αποκατάστασης για τη συμβολή τους στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Εξάλλου, στην ομιλία της, η Μύρια Αντωνιάδου, Πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας της Ψυχικής Υγείας σημείωσε ότι τα ψυχικά προβλήματα δεν είναι μόνο οι σοβαρές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια, αλλά είναι και τα πιο διαδεδομένα, όπως η κατάθλιψη ή το άγχος, που δυστυχώς σήμερα αντιμετωπίζουν οι νέοι μας.

Απευθυνόμενη στον Υπουργό, είπε ότι "είναι η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη: η ψυχική υγεία χρειάζεται συμπερίληψη και ουσιαστική φροντίδα μέσα στην κοινότητα, με δομές και υπηρεσίες που είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους. Και εμείς ως κοινωνία των πολιτών θα είμαστε δίπλα σας, όπως και σήμερα".

Ανέφερε ότι μια από τις σοβαρές προκλήσεις είναι το στίγμα που αποτρέπει άτομα από το να αναζητήσουν βοήθεια. "Εμείς, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μιλά ανοικτά και να αναζητεί βοήθεια. Για αυτό επιβάλλεται η εκπόνηση μιας εκστρατείας, χθες μάλιστα. Προβλέπεται εξάλλου στην εθνική στρατηγική" είπε.

"Με αυτό το μίνι φεστιβάλ που οργανώνουμε δεν θέλαμε να σταθούμε στα προβλήματα και τις ελλείψεις. Θέλαμε να μιλήσουμε ανοικτά για την ψυχική υγείας που μας αφορά όλους και να αναδείξουμε το γεγονός ότι υπάρχουν και δημιουργικές θεραπείες" σημείωσε η κ. Αντωνιάδου.

Για αυτό, συνέχισε, καλέσαμε τους συνδέσμους των θεραπευτών μέσω τεχνών και εργοθεραπευτές των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Είπε ότι οι οργανώσεις είναι αυτές των χοροθεραπευτών, εικαστικών θεραπευτών, δραματοθεραπευτων και μουσικοθεραπευτών και σημείωσε ότι μόνο οι τελευταίοι είναι κατοχυρωμένοι νομοθετικά, κάτω από το Υπουργείο Υγείας, και μάλιστα έχουν ενταχθεί στην ειδική εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας εδώ και 25 χρόνια.

Ανέφερε πως οι θεραπευτές μέσω τεχνών χρησιμοποιούν δημιουργικές διαδικασίες ως μέσο έκφρασης, αυτογνωσίας και ψυχοθεραπείας και βοηθουν τα άτομα να εκφράσουν συναισθήματα και εμπειρίες που συχνά είναι δύσκολο να εκφράσουν με λόγια. Αυτού του είδους θεραπειών θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές, και να ενταχθούν στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας/νοσηλευτήρια, κέντρα ημέρας και άλλες δομές, είπε.

Στο παρελθόν, συνέχισε, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας αγόραζαν υπηρεσίες από θεραπευτές μέσω τεχνών "και εκεί φαινόταν το πολυσήμαντο όφελος αυτών των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Σταμάτησαν για κάποια χρόνια και τώρα προκηρύχθηκαν ξανά ανοικτές προσφορές για αγορά υπηρεσιών. Εμείς το χαιρετίζουμε. Ομως φαίνεται πως κάπου το θέμα έχει σταλώσει. Δεν γνωρίζουμε γιατί".

Πρόταση μας εμάς, πρόσθεσε, είναι να αναζητηθούν τρόποι να ενταχθούν οι θεραπείες μέσω τεχνών μέσα στην κοινότητα, για παράδειμα στα κέντρα νεότητας και στις στέγες/λέσχες ηλικιωμένων.

"Είναι εφικτό. Θέληση χρειάζεται. Και λεφτά", είπε η κ. Αντωνιάδου.

Κλείνοντας, μετέφερε μήνυμα από τους θεραπευτές μέσω τεχνών που συμμετέχουν στο φεστιβάλ ότι δηλαδή «οι θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω των τεχνών είναι ωφέλιμες και θα ήταν καλό να προστατεύονται και να προωθούνται από το κράτος με νομική κατοχύρωση, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή εφαρμογή τους, από καταρτισμένους επαγγελματίες, και όσοι θα λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες να είναι ασφαλής και προστατευμένοι. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει ήδη τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων, οπόταν η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση. Θεωρούνται μάλιστα οι θεραπείες του μέλλοντος».

Προηγήθηκε σύντομη πορεία ευαισθητοποίησης που πραγματοποίησαν το Υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Εργοθεραπείας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας/ΟΚΥπΥ κατά μήκος των οδών Λήδρας και Ονασαγόρου, συνοδευόμενες από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε φωταγώγηση της Πλατείας Ελευθερίας σε πράσινο χρώμα, το διεθνές χρώμα της ψυχικής υγείας, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης. Χορηγός Επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το ΚΥΠΕ.

