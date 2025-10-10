Το νέο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Δαμιανός.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το νέο ΤΑΕΠ, που τέθηκε σε λειτουργία στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της κυβέρνησης για συνεχή αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Όπως είπε, το Τμήμα είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, παρέχοντας άμεση φροντίδα στους συμπολίτες μας.

Παράλληλα, ο κ. Δαμιανός ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση των Ιατρείων Ταχείας Διακίνησης Ασθενών (ΙΤΔΑ), μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή τους στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας, Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια στοχευμένη πρωτοβουλία, η οποία έχει ήδη αποφέρει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην αποσυμφόρηση των ΤΑΕΠ και στη μείωση των χρόνων αναμονής για περιστατικά χαμηλής βαρύτητας.

Από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου ΙΤΔΑ μέχρι σήμερα, εξυπηρετήθηκαν συνολικά πάνω από 6.500 ασθενείς, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα της υπηρεσίας.

Ειδικότερα:

Στη Λευκωσία, περίπου 1 στους 6 επισκέπτες του ΤΑΕΠ αξιοποιεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Στο Νοσοκομείο Πάφου, σχεδόν 4 στους 10 ασθενείς εξυπηρετούνται μέσω του ΙΤΔΑ.

Στη Λάρνακα, όπου το ΙΤΔΑ λειτουργεί Παρασκευή με Κυριακή, εξυπηρετήθηκε μέχρι σήμερα, άμεσα, πάνω από το 36% των περιστατικών χαμηλής προτεραιότητας.

Στην Αμμόχωστο, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 40% των περιστατικών χαμηλής προτεραιότητας εξυπηρετήθηκαν άμεσα.

Ο κ. Δαμιανός κατέληξε ότι με τα Ιατρεία αυτά διασφαλίζεται ότι οι πολίτες που προσέρχονται με ήπια περιστατικά τυγχάνουν ταχείας εξυπηρέτησης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η δυνατότητα των ΤΑΕΠ να επικεντρώνονται σε περιστατικά υψηλής προτεραιότητας.

Τόνισε επίσης ότι η σημερινή θεσμοθέτηση δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την αρχή μιας νέας εποχής στην επείγουσα φροντίδα υγείας, και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.