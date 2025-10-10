Η λειτουργία των νέων ΤΑΕΠ στα νοσοκομεία αποδεικνύει τη δέσμευση της κυβέρνησης για αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, στο πλαίσιο επίσκεψης του στο νέο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΟΚΥπΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Δαμιανός σχολίασε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι «ο έλεγχος μόνο καλό μας κάνει». Παράλληλα ανέφερε ότι η επόμενη φάση αναβάθμισης του νοσοκομείου τρέχει με καλούς ρυθμούς στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων για το 2026.

Το ΤΑΕΠ, ανέφερε στις δηλώσεις του ο Υπουργός Υγείας, «ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 18 Σεπτεμβρίου και είναι ακόμα μια απόδειξη της δέσμευσης της κυβέρνησης ότι προχωρούμε με την αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων».

Επίσης, πρόσθεσε, «θεσμοθετήθηκαν τα Ιατρεία Ταχείας Διακίνησης που είναι μια πρωτοβουλία η οποία εφαρμόστηκε σε Λευκωσία, Πάφο, Λάρνακα και εποχιακά στην Αμμόχωστο τους τελευταίους μήνες».

«Είναι ένα μέτρο το οποίο δούλεψε, αφού πέραν των 6.500 ασθενών έχουν εξυπηρετηθεί από τα Ιατρεία Ταχείας Διακίνησης. Στη Λευκωσία το ποσοστό ήταν στο 17% του ολικού που επισκέφθηκαν τα ΤΑΕΠ, στη Λάρνακα και την Πάφο το 40% και το ίδιο περίπου ποσοστό στην Αμμόχωστο» είπε και πρόσθεσε πως «με αυτό τον τρόπο, οι ασθενείς χαμηλής επικινδυνότητας αποδεσμεύονταν σε γρηγορότερους χρόνους».

Την ίδια στιγμή, ανέφερε ο Υπουργός «καταφέραμε τα ΤΑΕΠ να ασχολούνται με τα πιο βαριά περιστατικά και γι’ αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο πλέον θα θεσμοθετηθεί».

«Σίγουρα αυτό δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή της αναβάθμισης των υπηρεσιών που θέλουμε να παρέχουμε στα νοσηλευτήρια μας» είπε.

Ερωτηθείς τι του έχουν αναφέρει οι ασθενείς στο ΤΑΕΠ με τους οποίους έχει συνομιλήσει, ο κ. Δαμιανός απάντησε πως «έχω ρωτήσει συγκεκριμένους ασθενείς για τους χρόνους αναμονής τους και φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένοι».

«Οι χρόνοι αναμονής έχουν μειωθεί πάρα πολύ έτσι ώστε να εξυπηρετείται πολύ καλύτερα ο κόσμος και θεωρούμε ότι προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση» είπε.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον η επίσκεψη του στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας έγινε με αφορμή την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα πρόσφατα για το 2023 και αφορούσε το συγκεκριμένο Τμήμα του δημόσιου Νοσηλευτηρίου, ο Υπουργός Υγείας είπε πως «οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι καλό να υπάρχουν για να αναβαθμίζεται ο Οργανισμός και να γινόμαστε καλύτεροι».

Η έκθεση, συνέχισε «ήταν του 2023, πολλά πράγματα έχουν ήδη γίνει κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων αλλά όπως έχω πει και δημόσια τις τελευταίες μέρες, ο έλεγχος μόνο καλό μας κάνει».

«Καλό είναι να βλέπουμε αυτά τα οποία μας λέει η Ελεγκτική Υπηρεσία έτσι ώστε να καταφέρνουμε να αναβαθμίζουμε κτιριακές εγκαταστάσεις και να προσλαμβάνουμε προσωπικό» είπε και σημείωσε πως «χρειάζεται ευρύτερη συνεργασία από όλους και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Σε ερώτηση για τη δεύτερη φάση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ο Υπουργός Υγείας απάντησε πως «προχωρά και αυτή η φάση, υπάρχουν τα χρονοδιαγράμματα του 2026, θεωρώ ότι τρέχουμε με καλούς ρυθμούς έτσι ώστε να καταφέρουμε να παραδώσουμε και αυτή τη φάση». «Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τους ευρύτερους χώρους του Νοσοκομείου Λάρνακας», είπε.

Όσον αφορά τη μεταφορά των Υπηρεσιών από το παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας, προκειμένου να δοθεί το κτίριο στο Δήμο Λάρνακας, ο κ. Δαμιανού είπε πως «έχουν ήδη μεταφερθεί οι πλείστες των Υπηρεσιών, παραμένει το υγειονομείο, το οποίο εντός του μήνα θα μεταφερθεί έτσι ώστε να μπορέσει ν’ αναλάβει ο Δήμος».

Σημειώνεται ότι στην επίσκεψη του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ο Υπουργός συνοδευόταν μεταξύ άλλων από τον Μαρίνο Καλλή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ και τον Χαράλαμπο Χαριλάου, εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ