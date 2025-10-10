Καθώς η κοινωνία μας συνεχίζει να δοκιμάζεται από γεγονότα που επηρεάζουν βαθιά την ψυχική μας ανθεκτικότητα, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο. Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει τη σημασία της ψυχικής ευημερίας ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των ψυχολόγων και των φορέων ψυχικής υγείας στη στήριξη των ατόμων και των κοινοτήτων, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας μάς βρίσκει αντιμέτωπους με τις βαθιές επιπτώσεις μιας χρονιάς που σημάδεψε τη συλλογική μας μνήμη. Η φονική πυρκαγιά του καλοκαιριού 2025 στην Κύπρο, που κόστισε ανθρώπινες ζωές και προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε ολόκληρες κοινότητες,ανέδειξε με συγκλονιστικό τρόπο την ανάγκη για οργανωμένη και άμεση ψυχολογική στήριξη στις καταστροφές και τις έκτακτες ανάγκες.

Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, οι ψυχολόγοι της χώρας ανταποκρίθηκαν εθελοντικά, με επαγγελματισμό,γνώση και ενσυναίσθηση, παρέχοντας υποστήριξη στους πληγέντες, τους διασώστες και τα τοπικά δίκτυα πρώτης γραμμής. Ο ρόλος τους ήταν – και παραμένει – καθοριστικός: από την αναγνώριση και για διαχείριση ψυχολογικού τραύματος, μέχρι την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των κοινοτήτων.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων και για άλλα θέματα διαχείρισης η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τους ψυχολόγους. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι επαγγελματίες ψυχολόγοι στην Κύπρο εκπαιδεύονται με βάση αυστηρά ακαδημαϊκά και δεοντολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Η πρακτική τους βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και διαρκή επιμόρφωση και αυτό διασφαλίζει την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρουν. Μάλιστα, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ψυχική Υγεία και της σημασίας που αποδίδει ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων στην διαρκή επιμόρφωση, διοργάνωσε με επιτυχία το

6ο Γερμανο-Κυπριακό συνέδριο "Psychotherapeutic Dialogues" με θέμα «Κατάθλιψη: Διαμόρφωσης Περίπτωσης και Θεραπεία στην Ψυχοδυναμική και τη Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία». Μέσα από τις παρουσιάσεις, τις εποπτείες και τη συζήτηση αναδείχθηκε η αξία του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων για την κατανόηση και αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Συνεπώς, οι ψυχολόγοι αποτελούν σημαντικό μέρος της στήριξης σε περιόδους ατομικής και συλλογικής κρίσης, όπως έχει αποδειχθεί και από προηγούμενες κρίσεις, όπως αυτή της πανδημίας.

Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Στρατηγική Ψυχικής Υγείας 2025–2028, η οποία αναγνωρίζει πλέον ξεκάθαρα την ανάγκη για συστηματική προετοιμασία και ενσωμάτωση της ψυχολογικής διάστασης σε όλα τα στάδια διαχείρισης κρίσεων: από την πρόληψη και την ετοιμότητα, μέχρι την άμεση ανταπόκριση και τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση. Παράλληλα, η στρατηγική επενδύει στην καταπολέμηση του στίγματος, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, την προστασία των δικαιωμάτων και τη διεπαγγελματική συνεργασία.

Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο, ούτε επιλογή. Είναι βασική προϋπόθεση για μια ζωή με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και συμμετοχή. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να επενδύσουμε στην πρόληψη, στη φροντίδα και στην κοινωνική συνοχή. Οι επαγγελματίες ψυχολόγοι διαθέτουν την εκπαίδευση, την εξειδίκευση και την ετοιμότητα να συμβάλουν ουσιαστικά. Η αναγνώριση του ρόλου τους και η ενίσχυση των δομών που τους περιλαμβάνουν συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για τη θωράκιση της ψυχικής υγείας στη χώρα.