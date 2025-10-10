Το 86% των νέων στην Κύπρο αναφέρει υψηλά επίπεδα άγχους και αβεβαιότητας για το μέλλον, ενώ το 75% αισθάνεται διαρκή πίεση και στρες, καταδεικνύει έρευνα για την Ψυχική Υγεία των Νέων του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF, η οποία συντονίστηκε και υλοποιήθηκε από το CARDET με την υποστήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Συμβουλίου Νεολαίας.

Σε ανακοίνωση του CARDET αναφέρεται ότι η έρευνα αποκαλύπτει ότι το άγχος και η ανησυχία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στους νέους της Κύπρου και σημαντικός αριθμός δεν αναζητά τη βοήθεια που χρειάζεται.

«Η μελέτη ενισχύει τις φωνές των νέων, μαζί με εκείνες των γονέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, επισημαίνοντας την επείγουσα ανάγκη για πιο φιλικές προς τους νέους, προσβάσιμες και χωρίς στίγμα υπηρεσίες», σημειώνεται.

Βασικά ευρήματα της έκθεσης

Το 86% των νέων αναφέρει υψηλά επίπεδα άγχους και αβεβαιότητας για το μέλλον, ενώ το 75% αισθάνεται διαρκή πίεση και στρες.

Αν και το 60% των νέων ένιωσε ότι χρειάζεται να επισκεφθεί επαγγελματία ψυχικής υγείας, λιγότεροι από τους μισούς (43%) το έκαναν και οι λόγοι που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν το στίγμα, την έλλειψη ενημέρωσης και τον περιορισμένη πρόσβαση.

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των διαταραχών ψυχικής υγείας (75%) εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 25 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη στήριξη.

Οι παραπομπές σε σχολικούς ψυχολόγους αυξήθηκαν σημαντικά, με περισσότερους από 7.700 μαθητές να παραπέμπονται την περίοδο 2020–2021.

Εμπόδια στην Πρόσβαση σε Στήριξη

Η μελέτη εντόπισε τέσσερα βασικά εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας που αφορούν στίγμα και προκατάληψη, έλλειψη φιλικών προς τους νέους, υποστηρικτικών χώρων, χαμηλή ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και ανισότητα στην πρόσβαση, ειδικά σε αγροτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, ένας συμμετέχων συνόψισε το ζήτημα: «Δεν ξέρουμε πάντα πού να απευθυνθούμε για βοήθεια. Και ακόμη κι όταν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν αισθανόμαστε πάντα ότι είναι για εμάς», αναφέρει η έρευνα.

Έκκληση για Δράση

Μέσω της έκθεσης απευθύνεται έκκληση σε στροφή προς την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, με έμφαση στη συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Οι εισηγήσεις αυτές συμβάλουν στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής και το Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, που αναπτύσσει το Υπουργείο Υγείας.

«Τα ευρήματα αυτά αποτελούν ένα κάλεσμα αφύπνισης», δήλωσε ο Αλέξανδρος Τίφας, Νοσηλευτικός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

«Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται νέοι άνθρωποι που αξίζουν κατανόηση, συμπόνια και πρόσβαση σε στήριξη τη στιγμή που τη χρειάζονται. Μετατρέποντας τις φωνές τους σε δράση, μπορούμε να δημιουργήσουμε υπηρεσίες που πραγματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και να οικοδομήσουμε μια κοινωνία όπου η ψυχική υγεία αποτελεί κοινή προτεραιότητα», ανέφερε.

Η έκθεση συμπληρώνει την τρέχουσα εκστρατεία ευαισθητοποίησης #OnMyMind #MoreToSay, η οποία ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο και την πρακτική δράση για την ευημερία των νέων σε όλη την Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ