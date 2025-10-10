Τα διακριτά μοριακά αποτυπώματα που αφήνουν 59 ασθένειες στις πρωτεΐνες του αίματος ενός ανθρώπου χαρτογράφησε διεθνής μελέτη. Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη αιματολογικών εξετάσεων ικανών να διακρίνουν σοβαρά προειδοποιητικά σημάδια ασθενειών.

Στη μελέτη, που δημοσιεύεται στο «Science», οι ερευνητές περιγράφουν πώς χιλιάδες πρωτεΐνες στο ανθρώπινο αίμα μεταβάλλονται με την ηλικία αλλά και εξαιτίας σοβαρών παθήσεων, όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά και τα αυτοάνοσα νοσήματα.

Για παράδειγμα, πολλές πρωτεΐνες αυξάνονται τόσο σε περιπτώσεις καρκίνου ή αυτοάνοσων νοσημάτων όσο και σε λοιμώξεις, καθώς αντανακλούν κοινές φλεγμονώδεις διεργασίες. Άλλες πρωτεΐνες σχετίζονται συγκεκριμένα με παθήσεις οργάνων, όπως το ήπαρ.

Ο «Άτλας Ασθενειών του Αίματος του Ανθρώπου» (Human Disease Blood Atlas) αποκαλύπτει επίσης ότι το προφίλ του αίματος κάθε ατόμου έχει ένα μοναδικό μοριακό αποτύπωμα, το οποίο αλλάζει κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και σταθεροποιείται στην ενήλικη ζωή. Αυτό παρέχει μια βάση σύγκρισης που οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούσαν κάποια μέρα να χρησιμοποιήσουν για να εντοπίσουν πρώιμες αποκλίσεις.

Η έρευνα αξιοποίησε μηχανική μάθηση, ώστε να εντοπίσει κρίσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη αιματολογικών εξετάσεων που δεν θα κατηγοριοποιούσαν εσφαλμένα τους ασθενείς, αλλά θα μπορούν να διαχωρίσουν τα ψευδή σήματα φλεγμονής από τα πραγματικά σήματα των νόσων.

Ανάμεσα στα ευρήματα της μελέτης ήταν ότι συγκεκριμένα πρωτεϊνικά προφίλ μπορούν να αλλάξουν αισθητά λίγο πριν από τη διάγνωση καρκίνου, με ορισμένες πρωτεΐνες να εμφανίζονται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Αυτό υποδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω μελέτης της πρωτεωμικής, του κλάδου που μελετά τη δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών, ως εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ