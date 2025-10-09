Την υπογραφή Συμφωνίας με τις Συντεχνίες των Ιατρών, για την παραχώρηση κινήτρων για τα έτη 2025 - 2027, η οποία θα υπογραφεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, ενέκρινε, σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ, η συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον υπολογισμό των κινήτρων που θα παραχωρούνται και θα βασίζεται σε επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βάση απόδοσης και θα ενδυναμώσει περαιτέρω το Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, με απώτερο σκοπό την αυτονόμηση του.

«Η υπογραφή της Συμφωνίας, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το μέλλον του Οργανισμού και τη σχέση του με τους Ιατρούς των Νοσηλευτηρίων», αναφέρεται.

Με την υπογραφή της Συμφωνίας, προστίθεται, «θα καταβληθεί άμεσα και το υπολειπόμενο ποσό των €2,3 εκ για τα έτη 2023-2024, όπως συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025».