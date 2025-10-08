Ο Μάριος Χαραλαμπίδης διορίστηκε, την Τετάρτη, από το Υπουργικό Συμβούλιο ως ο πρώτος Συνήγορος του Ασθενούς.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για το σύστημα υγείας της Κύπρου.

"Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον διορισμό του Μάριου Χαραλαμπίδη στη θέση του πρώτου Συνήγορου του Ασθενούς θεμελιώνουμε έναν θεσμό που δίνει φωνή, δύναμη και προστασία σε κάθε πολίτη. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη δημόσια υγεία", ανέφερε.

Είπε ότι πρόκειται για ένα βήμα που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος, αλλά και για μια πράξη σεβασμού προς τον ασθενή.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι η απόφαση αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τους οργανωμένους ασθενείς και για το σύστημα υγείας της Κύπρου προσθέτοντας ότι ο θεσμός αυτός υπήρξε πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), ένα αίτημα που σήμερα γίνεται πράξη.

"Οι οργανωμένοι ασθενείς διεκδικούσαν έναν ανεξάρτητο φορέα ικανό να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του συστήματος υγείας", ανέφερε.

Χαιρετίζει η ΟΣΑΚ

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) χαιρετίζει τον διορισμό του Μάριου Χαραλαμπίδη, πρώτου Συνηγόρου του Ασθενούς από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και το Υπουργικό Συμβούλιο, σηματοδοτώντας την ενεργοποίηση ενός θεσμού τον οποίο η ΟΣΑΚ διεκδικούσε επίμονα και τεκμηριωμένα για περισσότερο από μία δεκαετία.

Σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδία εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «για τη διαχρονική του στήριξη στην καθιέρωση και ενεργοποίηση του θεσμού».

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Ασθενούς, αναφέρεται, «έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό και κρίσιμο κενό και να πληρώσει την ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητου φορέα στον οποίο οι ασθενείς να μπορούν να απευθύνονται όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους ή όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας».

Σύμφωνα με την ΟΣΑΚ ο διορισμός του Μάριου Χαραλαμπίδη στη θέση του πρώτου Συνηγόρου του Ασθενούς αποτελεί επιλογή που ενισχύει τη θεσμική αξιοπιστία του ρόλου.

Σημειώνεται επίσης ότι ο κ. Χαραλαμπίδης ήταν ένα από τα πρόσωπα που προτάθηκαν επίσημα από την ΟΣΑΚ στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Με βαθιά γνώση των ζητημάτων υγείας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της εκπροσώπησης, υπηρετώντας μέχρι σήμερα ως Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΣΑΚ. «Η συνεισφορά του στην ανάδειξη των δικαιωμάτων των ασθενών και στην προώθηση θεσμικών λύσεων υπήρξε ουσιαστική και σταθερή», προστίθεται.

Η ΟΣΑΚ δηλώνει ότι «θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια για την εδραίωση και την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού και θα συνεργαστεί στενά με τον νέο θεσμό για την ενίσχυση της φωνής των ασθενών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους».