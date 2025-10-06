Οι επιστήμονες Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2025 για "τις ανακαλύψεις τους αναφορικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή", ανακοίνωσε η επιτροπή Νόμπελ.

"Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους καθηγήτρια του Ινστιτούτο Karolinska.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters- AFP