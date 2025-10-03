Με κεντρικό σύνθημα «Βαδίζουμε για την Πρόληψη», η RoboMarkets-Μπλε Διαδρομή επιστρέφει για 5η χρονιά, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, χιλιάδες πολίτες, ποδηλάτες, οικογένειες και παιδιά αναμένεται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στις 9:00π.μ., με αφετηρία το Αμφιθέατρο Ηρώων Μίλτου και Χρίστου Χριστοφόρου, στη Λεμεσό.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των «Λεμεσίων» και τελεί υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χατζημανώλη, προστίθεται.

Λεπτομέρειες για την 5η RoboMarkets Μπλε Διαδρομή παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, που διοργάνωσε το Σωματείο «Europa Uomo Κύπρου» μαζί με τους συν-διοργανωτές της διαδρομής, το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο και το Ποδηλατικό Σωματείο KMeaters.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η RoboMarkets-Μπλε Διαδρομή εμπλουτίζεται με νέες δράσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, μετατρέποντας τη Λεμεσό σε μια μεγάλη γιορτή πρόληψης και ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, πέραν από τη συμβολική διαδρομή δύο χιλιομέτρων για πεζούς και ποδηλάτες, οι δράσεις περιλαμβάνουν και τη Blue Life Chain, μια ανθρώπινη αλυσίδα ενός χιλιομέτρου, αφιερωμένη στην πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.

Παράλληλα, το Puzzle of Hope θα ενώσει εταιρείες και οργανισμούς σε μια τελετή με συμβολικά κομμάτια που σχηματίζουν ένα συλλογικό μήνυμα ελπίδας, ενώ για τα μικρά παιδιά, το Blue Fun Day θα μετατρέψει το χώρο σε μια γιορτή με δραστηριότητες, όπως survivor games, παιχνίδια τένις με τον Μάρκο Παγδατή, ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις με τις ακαδημίες Απόλλωνα, Άρη και ΑΕΛ, αλλά και εμφανίσεις από ξυλοπόδαρο και ταχυδακτυλουργό.

Στην εκδήλωση εντάσσεται επίσης το Shave It Event, ένα συμβολικό ξύρισμα μουστακιών, καθώς και δωρεάν PSA Test που θα προσφέρεται από το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο, δίνοντας τη δυνατότητα στους άνδρες να κάνουν ένα σημαντικό βήμα πρόληψης.

Πρεσβευτές της φετινής διοργάνωσης θα είναι δύο αθλητές που έχουν τιμήσει διεθνώς την Κύπρο, ο Μάρκος Παγδατής και ο Παύλος Κοντίδης, ενισχύοντας με την παρουσία τους το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ